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Шойгу передал министру обороны Беларуси рассекреченные документы по операции "Багратион"

Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу подарил своему белорусскому коллеге Андрею Равкову альбом с рассекреченными документами по освобождению Минска и проведению операции "Багратион" в 1944 году.

"Я бы хотел передать Андрею Алексеевичу рассекреченные документы из наших архивов. Там много интересного. В том числе - то, с чем мы до сегодняшнего дня не были знакомы", - сказал Шойгу, вручая альбом министру обороны Беларуси на заседании совместной коллегии военных ведомств Союзного государства.

В альбоме представлены документы из фондов Центрального архива российского военного ведомства, рассекреченные к 75-летию освобождения столицы Беларуси Минска от немецко-фашистских захватчиков. Здесь содержатся директивы, донесения, приказы, наградные документы и газетные материалы тех лет, представлены ранее неизвестные широкой общественности эпизоды одной из наиболее стремительной наступательной операции Красной Армии "Багратион".

В числе документов, в частности, боевое донесение от 3 июля 1944 года начальника штаба Третьего Белорусского фронта, в котором генерал-лейтенант А.П.Покровский докладывает начальнику Генштаба Красной Армии А.М.Василевскому об освобождении Минска с детальным описанием хода операции.


Представленные в альбоме документы рассказывают о тщательной подготовке к проведению Минской операции, позволившей освободить столицу Беларуси ранее определенных сроков, проведении уникальной артподготовки и массированных авиаударов по ключевым укрепрайонам и позициям войск противника.

Ранее Минобороны России сообщило, что все рассекреченные материалы по освобождению Минска и проведению операции "Багратион" размещены на официальном сайте военного ведомства. С ними можно ознакомиться по ссылке: minsk75.mil.ru
Interfax.by
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