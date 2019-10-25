"Я бы хотел передать Андрею Алексеевичу рассекреченные документы из наших архивов. Там много интересного. В том числе - то, с чем мы до сегодняшнего дня не были знакомы", - сказал Шойгу, вручая альбом министру обороны Беларуси на заседании совместной коллегии военных ведомств Союзного государства.





В альбоме представлены документы из фондов Центрального архива российского военного ведомства, рассекреченные к 75-летию освобождения столицы Беларуси Минска от немецко-фашистских захватчиков. Здесь содержатся директивы, донесения, приказы, наградные документы и газетные материалы тех лет, представлены ранее неизвестные широкой общественности эпизоды одной из наиболее стремительной наступательной операции Красной Армии "Багратион".





В числе документов, в частности, боевое донесение от 3 июля 1944 года начальника штаба Третьего Белорусского фронта, в котором генерал-лейтенант А.П.Покровский докладывает начальнику Генштаба Красной Армии А.М.Василевскому об освобождении Минска с детальным описанием хода операции.









Представленные в альбоме документы рассказывают о тщательной подготовке к проведению Минской операции, позволившей освободить столицу Беларуси ранее определенных сроков, проведении уникальной артподготовки и массированных авиаударов по ключевым укрепрайонам и позициям войск противника.



