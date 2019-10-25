О том, как женщина оказалась для государства "тунеядкой", она рассказала Беларускай праўдзе



«Пусть государство отдаст заработанную пенсию и отстанет от меня»

22 октября комиссия по содействию занятости Октябрьского района Витебска отказалась признать, что местная жительница, которая ухаживает за двоими родителями старше 80 лет, находится в трудной жизненной ситуации. Официальный ответ женщина должна получить к концу октября.





Людмиле Каминской из Витебска 56 лет. Полтора года назад она уволилась и ухаживает за пожилыми родителями, с которыми вместе живет в двухкомнатной квартире. Каким же было ее удивление, когда в сентябре женщина получила уведомление, что она включена в список граждан, не занятых в экономике.





- Я уволилась в январе 2018 года и полтора года фактически не работаю. Вернее, подрабатывала бухгалтером в профсоюзной организации, но без трудовой книжки, без официального оформления, следовательно, все попытки получить справки о подработке провалились.





Сейчас я сдала все дела, и в сентябре стала на учет в Центр занятости в связи с тем, что имею право на досрочную пенсию. А в начале сентября мне прислали уведомление, что меня включили в список “граждан, не занятых в экономике”, – рассказывает Людмила Каминская.





Сказать, что такое решение властей удивило женщину, значит – ничего не сказать:





- У меня 35 лет стажа, я имею право на досрочную пенсию (нужно 33 года стажа). И самое главное: на моих руках двое родителей старше 80-ти лет: у мамы вторая группы инвалидности, стоит на медицинских учетах, в том числе и у психиатра, страдает сахарным диабетом, повышенное давление. В прошлом году мы хотели оформить первую группу инвалидности, но МРЭК отказал.





Маме положен соцработник: сама она уже никуда не выходит, у нее сосудистая деменция, слабоумие – требуется уход за ней. Маме – 84 года, отцу – 83, еще крепкий мужчина, но болен хроническим пиелонефрит (заболевание почек), – описывает Людмила Каминская ситуацию, в которой оказалась.









При этом женщина никогда ничего не просила у государства, в том числе выделить положенного по закону соцработника по уходу за матерью:





- Мне исполнилось 56 лет, по новым законам я еще не могу выйти на пенсию, но стаж у меня выработан, имею право на досрочную пенсию, и на моих руках находятся два человека старше 80-ти лет – я ухаживаю за родителями.





Естественно, что Людмила Каминская не считает себя "тунеядкой", поэтому и обратилась к районным властям с заявлением – признать ее человеком, находящимся в трудной жизненной ситуации и исключить из списков "тунеядцев".





- 22 октября меня вызывали на комиссию по занятости Октябрьского района Витебска: шесть человек плюс председатель. Председатель объявил, что у меня нет трудной жизненной ситуации, мол, я раньше работала и сейчас могу пойти работать. Но мне уже тяжело – отработать и заниматься домашним хозяйством, мне и отдохнуть надо.





Пусть отдадут заработанную пенсию и я буду спокойно ухаживать за своими родителями. Официально уход дают за пожилыми людьми – инвалидами первой группы или за стариками старше 80-ти лет, требующими ухода. А что включает в себя это понятие? Моя мать с сосудистой деменцией может газ включить и не выключить – за ней требуется уход или не требуется? – возмущена женщина.





Правда, по словам Людмилы Каминской, председатель комиссии обещал помочь:





- Председатель комиссии пообещал разобраться по поводу моей досрочной пенсии: я не вижу смысла приглашать соцработника, а самой идти на работу. Чушь какая-то. Раз я хочу ухаживать за родителями, то сказал, что постарается мне помочь. Но признать наличие трудной жизненной ситуации они почему-то не могут.





Я хочу получить свою пенсию, чтобы государство от меня отстало – это самый лучший вариант для меня. Я сейчас живу за счет родителей, за их две пенсии.









"Дети обязаны ухаживать за родителями. Какой же она "тунеядец"?"

Юридическую помощь Людмиле Каминской оказывает правозащитный центр “Правовая помощь населению” (зарегистрирован в Украине). Руководитель организации Олег Волчек отмечает, что законодательные пробелы позволяют чиновникам поворачивать нормативные акты, как флюгер, в любую сторону:





- Отсутствие в законодательстве правового термина “трудная жизненная ситуация” позволяет чиновникам трактовать формулировку на свое усмотрение, то есть, как захотят. Женщина ухаживает за престарелыми родителями – этого уже достаточно, чтобы её исключили из позорного списка. Какой она "тунеядец"?





Она не требует от государства помощи по уходу за родителями. Действия так называемой комиссии по трудоустройству противоречат действующему законодательству и Конституции (ст. 32), где прямо задекларировано, что дети обязаны досматривать и ухаживать за своими родителями.



