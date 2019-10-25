Как сообщает МВД, водитель седельного тягача с полуприцепом МАН, двигавшийся в направлении Минска, остановился перед обозначенным пешеходным переходом, пропуская людей.









В попутном направлении по маршруту «Мозырь–Минск» ехал микроавтобус с 16 пассажирами. Из-за сильного тумана водитель маршрутки не заметил грузовик и въехал в него.





По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получили сам водитель и 7 пассажиров маршрутного такси. Оба водителя трезвые.





На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, СК, МЧС и скорой помощи.









МВД обращается к водителям быть особенно внимательными при движении в условиях тумана!





Помните, что главными критериями безопасного движения в условиях плохой видимости являются правильно выбранная скорость движения, повышенное внимание и осторожность!