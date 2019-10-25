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Маршрутка врезалась в фуру с пропаном: пострадали 8 человек. Хорошо, что не взорвалось

Сегодня около 10 часов утра на 49 км автодороги М5 Минск–Гомель (Пуховичский район) произошло ДТП.

Как сообщает МВД, водитель седельного тягача с полуприцепом МАН, двигавшийся в направлении Минска, остановился перед обозначенным пешеходным переходом, пропуская людей. 


В попутном направлении по маршруту «Мозырь–Минск» ехал микроавтобус с 16 пассажирами. Из-за сильного тумана водитель маршрутки не заметил грузовик и въехал в него.

По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получили сам водитель и 7 пассажиров маршрутного такси. Оба водителя трезвые. 

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, СК, МЧС и скорой помощи.


МВД обращается к водителям быть особенно внимательными при движении в условиях тумана! 

Помните, что главными критериями безопасного движения в условиях плохой видимости являются правильно выбранная скорость движения, повышенное внимание и осторожность! 
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