Приз за глупость! Солигорчанин продал авто подростку за сувенирные доллары
15 октября в милицию обратился житель Солигорска и сообщил о том, что он стал жертвой мошеннических действий при продаже своего автомобиля.
По его словам, на парковке к нему подошли двое парней и попросили продать им автомобиль Renault. После торга продавец и покупатель сошлись на цене в 300 долларов США.
Один из парней передал мужчине три купюры по 100 долларов США.
После сделки молодые люди без оформления сели в приобретенную машину и уехали.
Спустя время мужчина обнаружил, что одна из купюр оказалась сувенирной.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции был установлен молодой человек, передавший в счёт оплаты сувенирную купюру за приобретенный автомобиль. Им оказался 16-летний учащийся колледжа.
Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах этого факта. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса).
Окончательная правовая оценка буден дана по результатам расследования, сообщает Следственный комитет.
10:45 25/10/2019
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