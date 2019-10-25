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Приз за глупость! Солигорчанин продал авто подростку за сувенирные доллары

15 октября в милицию обратился житель Солигорска и сообщил о том, что он стал жертвой мошеннических действий при продаже своего автомобиля.

По его словам, на парковке к нему подошли двое парней и попросили продать им автомобиль Renault. После торга продавец и покупатель сошлись на цене в 300 долларов США.

Один из парней передал мужчине три купюры по 100 долларов США. 
После сделки молодые люди без оформления сели в приобретенную машину и уехали. 

Спустя время мужчина обнаружил, что одна из купюр оказалась сувенирной. 



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции был установлен молодой человек, передавший в счёт оплаты сувенирную купюру за приобретенный автомобиль. Им оказался 16-летний учащийся колледжа. 

Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах этого факта. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса).


Окончательная правовая оценка буден дана по результатам расследования, сообщает Следственный комитет.
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