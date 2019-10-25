По его словам, на парковке к нему подошли двое парней и попросили продать им автомобиль Renault. После торга продавец и покупатель сошлись на цене в 300 долларов США.





Один из парней передал мужчине три купюры по 100 долларов США.

После сделки молодые люди без оформления сели в приобретенную машину и уехали.





Спустя время мужчина обнаружил, что одна из купюр оказалась сувенирной.













В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции был установлен молодой человек, передавший в счёт оплаты сувенирную купюру за приобретенный автомобиль. Им оказался 16-летний учащийся колледжа.





Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах этого факта. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса).









Окончательная правовая оценка буден дана по результатам расследования, сообщает Следственный комитет.