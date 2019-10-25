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Убийца попался в 86 лет после 40 лет в бегах

В США арестован преступник, который скрывался от полиции с 1980 года. Об этом сообщает CNN.


86-летнего Уолтера Джеймса Мейсона (Walter James Mason) нашли в штате Техас. Он изменил фамилию и представлялся Уолтером Джеймсом Эллисоном (Walter James Allison), однако отпечатки пальцев подтвердили его личность.

Мужчину разыскивали за нападение, которое произошло 39 лет назад в городе Клейтон, штат Айдахо. Пострадали три посетителя бара. Злоумышленник убил одного из них выстрелом в голову, ранил другого в плечо и нанес женщине удар тупым предметом по лицу.

Мейсон, которому тогда было 47 лет, стал главным подозреваемым. Его разыскивали офис шерифа округа, ФБР и департамент рыбного и охотничьего хозяйства штата Айдахо, однако ему удалось ускользнуть.


После ареста Мейсона доставили в Айдахо, где его ждет суд по обвинению в умышленном убийстве. Он отказался признать вину.
Источник: lenta.ru
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