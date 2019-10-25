Она съела свою лошадь — теперь 18-летнюю Пию ненавидит весь мир

Ярость пользователей со всего мира ее испугала.





Ее угрожают убить или называют бессердечной психопаткой. Она съела свою лошадь по имени Стремительная. Она ни о чем не жалеет и считает, что бурная реакция многое говорит о современном обществе.





«Пожалуй, из всех 18-летних в мире меня ненавидят больше всех».





Неделю назад Пиа Ольден (Pia Olden) из Трённелага запостила в Фейсбуке фотографию, после чего на нее и посыпались угрозы и сообщения, полные ненависти. И не только на норвежском. Русский, французский, испанский… Список длинный.









На фотографии — порция мяса. На тарелке лежит кусок мяса ее лошади по имени Стремительная.





«Многие пишут, что я психопатка, что, как они надеются, у меня никогда не будет детей, и что меня надо лишить права держать животных», — сообщает Ольден.

Меня выставили хладнокровным убийцей

Британская Daily Mail и американская New York Post написали о 18-летней девушке, съевшей свою лошадь.





«В газетах я прямо-таки хладнокровный убийца, который однажды проголодался, пошел в конюшню и прикончил лошадь», — замечает Ольден.





Она подчеркивает, что на самом деле все было не так. По словам Ольден, у лошади была травма. Вылечить ее было невозможно, избавить животное от боли — тоже. Оставался единственный выход — усыпление, говорит хозяйка лошади.





«К сожалению, лошадь пришлось усыпить, а поскольку лекарств она получила немного, ее мясо можно было употребить в пищу. Это было нелегкое решение. На бойню я приехала вся в слезах, там я все время плакала, и по пути домой тоже».

Кажется, что меня неправильно поняли

Ольден, которая, кстати, учится на повара, считает, что все сделала правильно.





«Я знаю, что приняла правильное решение — позволила лошади принести пользу и после смерти. Мне казалось неправильным просто закопать ее или выбросить — столько высококачественного мяса».





18-летнюю девушку испугала всеобщая реакция. По ее мнению, это истинное лицо современного общества. Ей кажется, что ее не так поняли.





«Типа нельзя есть свою лошадь и выкладывать снимки в Фейсбуке. Но почему фотки тако — это нормально, а я не могу запостить свой стейк?» — задается она вопросом.





Несмотря на возмущение пользователей по всему миру, Ольден стоит на своем, что касается фотографий лошадиного стейка в соцсетях.





«Ни о чем не жалею. Вся эта шумиха больше говорит о сегодняшнем обществе, чем обо мне».

Почему есть лошадь — табу?

«Употребление в пищу конины считалось в Норвегии табу с давних времен», — объясняет исследовательница Аннекен Бар Бугге (Annechen Bahr Bugge).





Она изучает пищевые традиции норвежцев и написала об этом книгу «Бедняки, крестьянские девушки под покровом и богатые рыцари».





Бар Багге имеет в виду, что лошадь стала «несъедобной» в результате нашего к ней отношения и нашего восприятия.





«Сама по себе лошадь так же съедобна, как и, скажем, свинья. Но понятия съедобного и несъедобного зависят от того, к какой культуре вы принадлежите».





В межвоенный период писательница и культурный работник Хульда Гарборг (Hulda Garborg) с несколькими соратниками пыталась убедить норвежцев употреблять в пищу конину.





Хотя лошади — сельскохозяйственные животные, их почти никогда не ели, когда они больше не могли работать.









«Вот почему в период Второй мировой войны люди часто обменивались животными с соседями. Многим было сложно убить и съесть собственную лошадь, свинью или кролика».





Бар Бугге ознакомилась со случаем Ольден и называет ее прогрессивной.





«Мы стали больше задумываться о рациональном питании, и с этой точки зрения решение Ольден великолепно. Она сделала лошадь едой, вместо того чтобы позволить ей гнить и превращаться в отбросы».





Перевод: ИноСМИ



