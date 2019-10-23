Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Не поверите! Кот из Гатово собрал на YouTube уже миллион подписчиков

Число подписчиков на YouTube-канале кота Пусика из поселка Гатово под Минском перевалило за один миллион.

Так кот Пусик отпраздновал свой миллион. Фото: CatPusic

Эту информацию belmir.by подтвердили хозяева животного Вячеслав и Юлия, которые когда-то подобрали его на улице.

– Круглой цифры мы достигли где-то 8 сентября. И на завтра выложили видео об этом. Специально снимали каждый день до часа икс. Отпраздновали это событие шариками, – пояснил Вячеслав.

По его словам, для авторов канала достижение стало приятным бонусом в виде золотой кнопки от YouTube (она дается тем, кто имеет от 1 млн подписчиков). Ведь до миллиона дойти очень нелегко. Особенно если в центре внимания постоянно один кот.


– Пусик – возможно, вообще единственный кот, добравшийся на YouTube до миллиона в одиночку. Другие миллионники имеют напарников, минимум два кота и больше. Cole and Marmalade, например, Suri Noel и так далее, – сказал Вячеслав.

На вечер 23 октября у Пусика насчитывалось 1,04 млн подписчиков и более 230 млн просмотров. Самый популярный ролик набрал 22 млн просмотров. Канал был зарегистрирован 13 ноября 2015 года.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Тацяна Грачанікава
Чараўніца-Восень распляскала фарбы
Анатолий Лебедько
#БурбалкI - о больных на власть, посредниках,...
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru