Скандал: министр экономики Японии принял дыню в подарок и подал в отставку
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара 25 октября подал в отставку после скандала с подкупом избирателей.
Об этом информирует японское общественное телевидение, пишет Life.ru.
Как отмечается, прошение об отставке было подано им на заседании Кабмина.
Министр обвинялся в мелком подкупе избирателей. Так, местный еженедельник сообщал, что Сугавара в округе, от которого избирался в парламент, преподносил в подарок избирателям дыни.
08:39 25/10/2019
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