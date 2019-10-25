Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Скандал: министр экономики Японии принял дыню в подарок и подал в отставку

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара 25 октября подал в отставку после скандала с подкупом избирателей.


Об этом информирует японское общественное телевидение, пишет Life.ru.

Как отмечается, прошение об отставке было подано им на заседании Кабмина.

Министр обвинялся в мелком подкупе избирателей. Так, местный еженедельник сообщал, что Сугавара в округе, от которого избирался в парламент, преподносил в подарок избирателям дыни.
ru.oxu.az
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Тацяна Грачанікава
Чараўніца-Восень распляскала фарбы
Анатолий Лебедько
#БурбалкI - о больных на власть, посредниках,...
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru