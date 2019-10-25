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Когда появятся результаты переписи населения в Беларуси

Глава Национального статистического комитета Инна Медведева рассказала, когда появятся результаты переписи населения в Беларуси.

В программе «ОбъективНо» Медведева отметила, что специалисты работали с полученными данными с момента их поступления. 

- Сейчас в Беларуси перепись населения идет очень активно, поэтому возможны какие-либо ошибки и небольшие погрешности, -- заявила Медведева.


Глава Белстата предупредила, что с 1 по 6 ноября переписчики еще раз придут в некоторые семьи и зададут 10 вопросов. Этот способ поможет определить уровень качества переписи. Только после получения всего объема информации, начнется обработка данных. Персональная информация будет строго конфиденциальна, а вот общие статистические данные опубликуют в открытом доступе, сообщила Медведева.

Точная дата обнародования данных пока неизвестна.
Белнавіны
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