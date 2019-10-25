Николюк: Битва за урожай как способ манипуляции нашим сознанием

Вход свободный. Тема актуальная. Согласитесь, двух поводов хватает в избытке для того, чтобы отвлечься от привычной рутины и потратить выходной день на заслушивание докладов, подготовленных сотрудниками академических институтов, пишет baj.by





Однако реальность моих ожиданий не оправдала.





Единственным мероприятием программы, в котором я согласился бы повторно принять участие, оказался обед в ресторане «Шанхай». Особенно запомнился салат из свежих овощей. Рекомендую.





К сожалению, на обед был отведен только час. Все остальное время участники круглого стола потратили, главным образом, на поиск правильного определения понятия «дезинформация» и его роли в современном мире. Понятие оказалось далеко не однозначным, так что было о чем подискутировать.









О национальных особенностях дезинформации среди родных берез и осин никто и не вспомнил. Ничего удивительного в этом нет. Если советские гуманитарии специализировались на критике своих буржуазных коллег и обосновании единственно правильного курса КПСС, то их преемники свои усилия направляют на поиск правильных определений. При этом они самым активным образом цитируют западных авторитетов. Сегодня это не запрещено. Более того, такое цитирование приветствуется.





Но при всей сложности понятия «дезинформация» его обсуждение участники круглого стола чаще всего сводили к двум субститутам (от лат. substitutio — замена): ложь и фейк. Между тем эта «сладкая парочка» далеко не главное средство, используемое СМИ, специализирующимися на дезинформации.





Для обоснования столь категоричного утверждения воспользуюсь авторитетом профессора лингвистики Массачусетского технологического института Ноама Хомского.





Профессор составил список из 10 методов манипулирования человеческим сознанием и в качестве основного выделил «отвлечение внимания людей от важных проблем и решений, принимаемых правящими кругами, посредством постоянного насыщения информационного пространства малозначительными сообщениями».





Отвлечение внимания позволяет «Добиваться того, чтобы граждане постоянно были чем-то заняты и у них не оставалось времени на размышления; с поля — в загон, как и все прочие животные».





Как это работает на практике, предлагаю рассмотреть на конкретном примере из «Статистического справочника 2018», позаимствованного на сайте Национального статистического комитета РБ.





Три пятилетия главный экономический показатель прирастал в Беларуси темпами достойными азиатских «тигров», но в 2011–2015 гг. внутри «белорусской модели» что-то сломалось и темпы экономического роста сократились в 6 раз!





По мнению автора этих строк, модель, выстроенная под руководством «национального лидера», исчерпала свой ресурс. Но это частное мнение дилетанта. А каково официальное мнение? Где можно с ним ознакомиться?





В поисках ответов на поставленные вопросы регулярные посещения сайта самой популярной газеты страны ничем помочь не в состоянии. Не уверен, что читатели газеты в курсе данной проблемы. Зато они твердо знают, что весной начинается сев, со второй половины лета — битва за урожай, а в июле в Витебске проходит Международный фестиваль искусств «Славянский базар».





Как бы не повторилась история, случившаяся с немцами в ноябре 1918 г. На протяжении четырех лет государственная пропаганда рассказывала о непрерывных победах немецкой армии на фронтах Первой мировой войны. Боевые действия Германия вела на территории противника, а бомбардировочной авиации, способной наносить серьезный урон гражданским объектам, тогда еще не существовало, поэтому поверить в победные сводки было несложно. И вот теперь представьте себе реакцию населения на неожиданное объявление о капитуляции.





Искусство пропаганды постоянно совершенствуется, и «если в брежневское время от непрерывных демонстраций Леонида Ильича люди плевались, то сегодня такого не происходит. Официоз в новостных программах принимается аудиторией как стандарт. И это хуже любой цензуры».





С таким выводом российского журналиста Максима Артемьева нельзя не согласится.





«Дорогой Леонид Ильич» был главным персонажем новостных программ на телевидении. Но в 2019 году аудитория интернета насчитывает 4,39 млрд человек, а в социальных сетях зарегистрировано 3,48 млрд пользователей (данные аналитического агентства We Are Social).









Способность интернета делать умных умнее, а глупых глупее на порядки выше, чем у телевидения. Но, как сказал поэт Юрий Левитанский, «Каждый выбирает для себя...».





О выборе медиа и социальных сетей в стихотворении ничего не говорится (поэт умер в 1996 г.). Но от этого проблема выбора не стала менее актуальной.







