Для бывших заключенных в Минске провели ярмарку вакансий

Устроиться на железную дорогу или в психоневрологический дом-интернат, на завод железобетонных изделий или завод переработки мусора. В Минске состоялся специализированная мини-ярмарка вакансий для бывших заключенных, пишет Белсат.





«Чего вы стесняетесь? Давайте, проходите, вы же на работу пришли устраиваться, давайте, давайте«, – приглашают работники Управления занятости населения.





Освобожденные лица, с которых еще не снята судимость, на подобные мероприятия ходить обязаны, говорит посетитель ярмарки Вадим. Но помогает ли такая акция найти работу?









«Это просто заместитель начальника или просто секретарша сидит, а когда приезжаешь туда, начальник смотрит – все, даже бессмысленно говорить, полистает-полистаетьи не устраивает его», – рассказывает Вадим.





Чиновники часто обвиняют в сложностях с трудоустройством самих бывших заключенных.





«Часто эта категория граждан не всегда хочет трудоустроиться. Естественно, какие-то проблемы вырисовывают в виде зарплаты или условий труда. Кто хочет работать всегда найдет работу и будет работать», – говорит руководитель отдела обслуживания граждан №3 управления занятости населения Марина Синицына.





С точки зрения бывшего заключенного, вопрос трудоустройства выглядит не таким простым.





«Я стоял в центре занятости населения на учете, у меня есть свидетельства, и я получил за 4 месяца 158 отказов. При этом имея 5 дипломов строительных и других специальностей», – рассказывает бывший заключенный, житель Гродно Станислав Цыбинский.





Причиной для отказа Станиславу Цыбинскому работодатели называли именно наличие судимости. Он далеко не единственный такой человек в Беларуси.









«Порядка 20 тысяч человек, которые освобождаются из мест лишения свободы, им нужна работа, деятельность, им нужно какое-то направление, толчок, поддержка чтобы ресоциализироваться и вернуться обратно в общество», – объясняет директор правозащитной организации «Платформа» Андрей Бондаренко.





По словам правозащитника, достаточно высокий уровень рецидива в Беларуси – около 40 процентов – связан как раз с тем, что, выйдя из места лишения свободы, человек не может обеспечить себя и возвращается к криминальной деятельности, которая снова приводит его за решетку.





«Помощи нет, продуктов питания нет, одежды нет, обуви нет. Наш белорусский центр поддержки оказывает помощь. Таких людей у нас за этот месяц более восьми человек«, – рассказывает Станислав Цыбинский.





Централизованно же заниматься ресоциализацией бывших заключенных должно государство, в том числе помочь найти достойную работу. На сегодняшней ярмарке зарплаты в большинстве вакансий не превышали 600 рублей.







