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Отчего умер студент в Гродно? Если от менингита, то официальных подтверждений пока нет

Учащийся Гродненского государственного университета 24 октября скончался от менингита. Еще вчера студент, который учился на физико-техническом факультете, присутствовал на лекциях.

Информацию о смерти студента belsat.eu подтвердил знакомый умершего. В социальных сетях студент был последний раз утром четверга.

Телеграм-канал «Отчислено» отмечает, что студентам других факультетов занятия, которые проходили в корпусе факультета, обучение перенесли в другие корпуса. Также сообщается, что им необходимо обязательно посетить поликлинику.


Официальной информации по поводу произошедшего нет.

Менингит – воспаление мозговой оболочки из-за заражения вирусом или бактерией. Представляет смертельную опасность из-за близости воспаления к головному и спинному мозгу.
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