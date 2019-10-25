Информацию о смерти студента belsat.eu подтвердил знакомый умершего. В социальных сетях студент был последний раз утром четверга.





Телеграм-канал «Отчислено» отмечает, что студентам других факультетов занятия, которые проходили в корпусе факультета, обучение перенесли в другие корпуса. Также сообщается, что им необходимо обязательно посетить поликлинику.









Официальной информации по поводу произошедшего нет.





Менингит – воспаление мозговой оболочки из-за заражения вирусом или бактерией. Представляет смертельную опасность из-за близости воспаления к головному и спинному мозгу.



