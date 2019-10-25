Бриллиант в 50 карат похищен с выставки ювелирных изделий в японской Иокогаме. Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов, сообщает ТАСС.









Отмечается, что перед закрытием выставки сотрудник выставочного центра Пасифико Иокогама заметил исчезновение камня. Витрина, где он находился, оказалась открытой.

По версии полиции, бриллиант был украден за небольшое количество времени. Похитители могли иметь сообщников среди персонала выставочного зала. Ведется поиск преступников.



