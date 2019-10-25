Скандал в Белорусском ПЕН-центре: Некляев возмущен

Владимир Некляев / Еврорадио

Недавно литератор и политик Павел Северинец опубликовал открытое письмо к членам Белорусского ПЕН-центра , пишет euroradio.fm В нем он заявил, что в руководстве организации собралась группа "левых" с идеологией культурного марксизма и пропаганды ЛГБТ, которая своими врагами видит христиан. Северинец предложил на съезде ПЕН-центра, который назначен на 26 октября, удалить из Совета группировку марксистских "комиссаров".









Некляев, который сейчас находится в Швеции, поместил на своей странице в Facebook письмо, ранее присланное председателю ПЕН-центра и членам Совета. В нем он выражает возмущение фактами исключения из организации заслуженных людей за неуплату взносов. Владимир Некляев пишет, что "просто вынужден напомнить" о пожертвованных им на деятельность ПЕН-центра средствах, которых "более чем достаточно, чтобы погасить задолженность всех членов..., исключенных за неуплату взносов".





Писатель просит это сделать и "на том перевернуть страницу истории ПЕНа, которую не хочется читать".



