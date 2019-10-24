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Синоптики предупредили о сильном тумане в пятницу 25 октября

Туманы ожидаются в отдельных регионах Беларуси в пятницу 25 октября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В настоящее время в республике продолжается запоздалое бабье лето: стоит сухая и теплая погода – по данным синоптиков, в последние дни среднесуточная температура была на 4–9°С выше климатической нормы.

"В ночные и утренние часы в пятницу 25 октября в отдельных районах республики ожидается туман", – сказали в Гидромете.

Там также отметили, что в связи с этим в стране объявлен желтый уровень опасности.

По данным синоптиков, предстоящие выходные в стране еще будут теплыми: в субботу и воскресенье днем воздух будет прогреваться до +20°С. Согласно предварительным прогнозам, изменение погоды произойдет в середине следующей недели – температура существенно понизится и пойдут дожди.
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