Синоптики предупредили о сильном тумане в пятницу 25 октября

В настоящее время в республике продолжается запоздалое бабье лето: стоит сухая и теплая погода – по данным синоптиков, в последние дни среднесуточная температура была на 4–9°С выше климатической нормы.





"В ночные и утренние часы в пятницу 25 октября в отдельных районах республики ожидается туман", – сказали в Гидромете.





Там также отметили, что в связи с этим в стране объявлен желтый уровень опасности.





По данным синоптиков, предстоящие выходные в стране еще будут теплыми: в субботу и воскресенье днем воздух будет прогреваться до +20°С. Согласно предварительным прогнозам, изменение погоды произойдет в середине следующей недели – температура существенно понизится и пойдут дожди.



