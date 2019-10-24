



В этот список попали грецкий орех, арахис, хмель, клюква и чай.





— Некоторые люди боятся ГМО, потому что считают получение трансгенных растений неестественным процессом. Однако бактерии пользуются точно такими же механизмами, что и люди при получении коммерческих линий ГМО, — пояснила профессор СПбГУ Татьяна Матвеева.





Ранее стало известно, что природными ГМО-растениями также являются представители родов Nicotiana (табак), Ipomoea (вьюнковые растения, например батат — сладкий картофель) и Linaria (лекарственное растение льнянка).





— Не работает система, которой нас пугают: что в нас встроятся чужие гены. Мы питаемся растениями, и фотосинтезировать из нас пока никто не начал, — добавила Матвеева.