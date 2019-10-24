Расследование уголовного дела, возбужденного Витебским городским отделом Следственного комитета в отношении 31-летнего жителя областного центра, завершено. Мужчину обвиняют по целому ряду статей.





Эта история началась утром 12 августа, когда соседи обнаружили на лестничной площадке малыша, спящего в детской коляске. На его теле они увидели следы побоев и обратились в милицию.





Следственно-оперативная группа, приехавшая на вызов, выяснила, накануне вечером владелец одной из квартир в этом подъезде, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры побил жившую с ним женщину, после чего та ушла из дому. После этого мужчина продолжил пить, а потом побил ребенка и выставил его за дверь. Мальчик уснул в соседской детской коляске, стоявшей на лестничной площадке.









После возбуждения уголовных дел в ходе следствия установлены и иные противоправные действия фигуранта. Так, согласно материалам уголовного дела, он с ноября 2018 года по август 2019 года периодически напивался и избивал сожительницу, всего было установлено девять подобных фактов.





Следователи допросили обвиняемого, потерпевших и свидетелей. Кроме того они провели очную ставку и следственный эксперимент. Также специалисты ГКСЭ провели ряд экспертных исследований.





В результате витеблянину предъявили обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса:





часть 1 статьи 147 — умышленное причинение тяжкого телесного повреждения;

часть 1 и чать 2 статьи 154 — истязание;

статья 155 — причинение менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности;

часть 3 статьи 159 — оставление в опасности;

статья 186 — угроза убийством.

Обвиняемый официально нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, ранее судим не был. В настоящий момент он арестован и дожидается суда в СИЗО, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.





Напомним, что прокуратура Витебска направила предписание об изъятии детей из этой семьи, а также предъявила в суд иск о лишении матери и отца родительских прав в отношении четырехлетнего сына. После этого решением администрации района мальчику предоставлен статус оставшегося без попечения родителей. Сейчас он живет у бабушки.