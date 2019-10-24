Вкратце напомним предысторию: 21 октября onliner.by рассказал о новом антирекорде столичных таксистов. Двух граждан Сербии подвезли из Национального аэропорта до гостиницы «Европа» за 316 рублей. Водитель вручил пассажирам чек. Но те не смогли отыскать в своих кошельках такое количество белорусских денег. Таксист проявил находчивость: взял с туристов 140 евро. История не дошла бы до общественности, если бы не работники отеля. Они сообщили о происшествии журналистам.





На прецедент обратили внимание в городской налоговой.





— Мы пригласили руководство фирмы, в которой числилось такси, для беседы в инспекцию. Выяснилось, что водитель, который вез туристов из аэропорта в Минск, уже не работает в этой компании. Его уволили сразу после того, как разгорелся этот конфликт. Тем не менее с представителем фирмы наши сотрудники пообщались. Замдиректора письменно дал свои пояснения, — рассказали в управлении.









Нам удалось связаться с руководителем фирмы Андреем Владимировичем, который побывал в налоговой. Судя по голосу, после всего случившегося настроение у мужчины не очень хорошее.





— Резонанс у истории, конечно, неприятный, — признался он. — Водитель нарушил все негласные правила, моральные нормы. Сумма, которую он взял с пассажиров, действительно заоблачная. Именно поэтому с работником мы уже расстались. Он уволен 22 октября. Учтем этот урок в нашей дальнейшей работе.