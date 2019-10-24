Отец не пускал детей в школу. В ситуации разобралась нацкомисси по правам ребенка
Члены Национальной комиссии по правам ребенка встретились с многодетной семьей из Кореличского района, где «отец не пускал детей в школу», и решили этот вопрос, сообщает БелТА.
— Членам комиссии удалось достигнуть договоренности с отцом, что с завтрашнего дня дети будут вновь посещать учебно-педагогический комплекс в Турце, — заявил заместитель министра образования Александр Кадлубай.
В рамках встречи детей отвезли в магазин, где за счет общественных объединений Кореличского района, обеспечили их канцелярскими принадлежностями и одеждой для школы. Также ребятам привезли комплекты учебников.
— Школе было поручено в обязательном порядке провести с детьми дополнительные занятия, чтобы не было отставания по учебной программе, — добавил замминистра.
Родители детей согласились принять помощь, которая им положена к началу учебного года от хозяйства и по линии социальной защиты.
Отцу семьи предложили три вакансии на выбор на той же ферме, где он трудился раньше. Мужчина попросил неделю, чтобы еще раз обратиться в Генеральную прокуратуру.
— Там вновь рассмотрят все документы по поводу расторжения с ним трудовых отношений два года назад, дадут заключение. После этого он примет решение о трудоустройстве по предложенным вакансиям, — пояснил А. Кадлубай.
Напомним, что 22 октября на портале TUT.by вышло интервью с этой семьей Бабакулыевых. Она живет в деревне Великая Слобода, возле Кореличей. Всего в семье четверо детей, трое из них — школьники. И они уже больше месяца не ходили в школу.
Родители объясняли это тем, что у семьи нет средств, чтобы собрать девятиклассника Арслана, восьмиклассницу Сабину и третьеклассницу Карину в школу – отец семейства потерял работу. Он заверил журналистов, что дети вернутся к урокам, как только он трудоустроится.
21:13 24/10/2019
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