— Членам комиссии удалось достигнуть договоренности с отцом, что с завтрашнего дня дети будут вновь посещать учебно-педагогический комплекс в Турце, — заявил заместитель министра образования Александр Кадлубай.





В рамках встречи детей отвезли в магазин, где за счет общественных объединений Кореличского района, обеспечили их канцелярскими принадлежностями и одеждой для школы. Также ребятам привезли комплекты учебников.





— Школе было поручено в обязательном порядке провести с детьми дополнительные занятия, чтобы не было отставания по учебной программе, — добавил замминистра.





Родители детей согласились принять помощь, которая им положена к началу учебного года от хозяйства и по линии социальной защиты.





Отцу семьи предложили три вакансии на выбор на той же ферме, где он трудился раньше. Мужчина попросил неделю, чтобы еще раз обратиться в Генеральную прокуратуру.









— Там вновь рассмотрят все документы по поводу расторжения с ним трудовых отношений два года назад, дадут заключение. После этого он примет решение о трудоустройстве по предложенным вакансиям, — пояснил А. Кадлубай.





Напомним, что 22 октября на портале TUT.by вышло интервью с этой семьей Бабакулыевых. Она живет в деревне Великая Слобода, возле Кореличей. Всего в семье четверо детей, трое из них — школьники. И они уже больше месяца не ходили в школу.





Родители объясняли это тем, что у семьи нет средств, чтобы собрать девятиклассника Арслана, восьмиклассницу Сабину и третьеклассницу Карину в школу – отец семейства потерял работу. Он заверил журналистов, что дети вернутся к урокам, как только он трудоустроится.