Леонид и Светлана познакомились всего несколько месяцев назад. Говоря по-простому — сошлись и стали вместе строить жизнь в лесном шалаше. Когда журналисты шли к ним в гости, то честно не знали, кого повстречают. Спившихся бомжей — это была самая вероятная версия. Но все оказалось и проще, и сложнее одновременно.





На старой покрышке от автомобиля — импровизированный стол. Журналисты застали героев за поздним завтраком, который был неплох — помидоры, хлеб, колбаса. Встретили их вполне приветливо: Леонид был доброжелателен и улыбчив, Светлана, поначалу несколько агрессивная и настороженная, потом тоже разговорилась.





#1#





У каждого — по четверо детей. Все взрослые, обеспеченные, с жильем. У обоих уже есть внуки. Леониду 60 лет, Светлане — немногим больше пятидесяти. Как очутились в шалаше, рассказал Леонид.





— Я простой человек... Мне же лучше так, чтобы свобода, чтобы никто не указывал. То — «батька сходи в магазин», то — «иди в за детьми в сад». В школу, если провинились внуки — опять я, сами не хотят. Своих детей четверых выгадаваў, а теперь что — и шестерых внуков тоже мне? Так я собрался и ушел.









Про свою подругу Леонид говорит, мол, жизнь у нее была сложная. В подробности никто не вдавался, но с тем, что муж «пил и бил» оба молча согласились. Как живется сегодня? «Да, хорошо», — отвечают чуть не хором.





Где добывают хлеб насущный и колбасу на завтрак? Мест, оказывается, полно. Так как пенсии они пока не получают, приходится подрабатывать. Летом и осенью — грибы да ягоды. Собирают и продают сами. Выгодно. На «старом аэродроме» живет одинокая старушка — Леонид у нее в постоянных помощниках. Огород вскопать, дрова наколоть. В частном секторе есть еще пару одиноких человек, им тоже подмога не лишняя. Да, и еще знакомая дворничиха зовет на подработку, когда не справляется. За работу Леонид и Светлана берут деньгами, не продуктами и не спиртным. Говорят, что хотят сами себе покупать, что нужно.





Где помыться и постирать? Вообще не проблема. Можно к дочкам — все в городе живут, можно к друзьям с квартирами и благами цивилизации.





Выпивают? «Ну, как все», — смущается Леонид. Спившимся алкоголиком он не выглядит, хоть и не отрицает, что алкоголь из его жизни не исключен.





А где же живут? Да вот он, шалаш. Внутри тепло, есть пледы, куртки, одеяла. Спать пока не холодно. А грянут морозы — им есть куда пойти. Помимо квартиры в городе, у Леонида есть вполне благоустроенный дом в деревне. С печкой, мебелью, крепкий и теплый.