Белоруска стала фотографом года Новой Зеландии





«Длинные летние дни в долине Руатоки предполагают ежедневные поездки в бассейн, а также детей, гуляющих по семейной ферме. Татьяна Чипсанава и ее 12-летняя дочь навещает свою приемную семью каждый год, и Чипсанава старается запечатлеть каждую мелочь жизни по мере взросления детей», — описывают концепцию фотографии.





Недавно работы Татьяны попали в печатную версию журнала New Zealand Geographic: «Это произошло неожиданно в прошлом месяце. Редакция NZ Geo искала изображения в последнюю минуту, чтобы выпускать [журнал] раз в два месяца, и мне повезло. Снимки сделаны в Руатоки, во время летней резиденции художников в музее Факатане. Время, проведенное с этими прекрасными детьми, подняло мне настроение. Надеюсь, что эти снимки повлияют на вас так же, как на меня», — написала девушка в своей группе в Facebook.





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