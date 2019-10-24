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Белоруска стала фотографом года Новой Зеландии

В Окленде (крупнейший город Новой Зеландии) из 3,5 тысячи заявок выбрали лучших фотографов года в девяти категориях. В номинации «Лучшая фотоистория» победила белоруска Татьяна Чипсанова с проектом, снятым в январе 2019 года.
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«Длинные летние дни в долине Руатоки предполагают ежедневные поездки в бассейн, а также детей, гуляющих по семейной ферме. Татьяна Чипсанава и ее 12-летняя дочь навещает свою приемную семью каждый год, и Чипсанава старается запечатлеть каждую мелочь жизни по мере взросления детей», — описывают концепцию фотографии.

Недавно работы Татьяны попали в печатную версию журнала New Zealand Geographic: «Это произошло неожиданно в прошлом месяце. Редакция NZ Geo искала изображения в последнюю минуту, чтобы выпускать [журнал] раз в два месяца, и мне повезло. Снимки сделаны в Руатоки, во время летней резиденции художников в музее Факатане. Время, проведенное с этими прекрасными детьми, подняло мне настроение. Надеюсь, что эти снимки повлияют на вас так же, как на меня», — написала девушка в своей группе в Facebook.

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Kyky.org
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