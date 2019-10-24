











В частности, стали известны имена звезд, попавших в номинацию в категориях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая мужская роль второго плана». Так, первую имеет все шансы получить Леонардо Ди Каприо. Его кандидатуру выдвинула компания Sony, как исполнителя главной роли в фильме «Однажды в Голливуде». Конкурентом Леонардо Ди Каприо станет Мэттью Райс, который сыграл в картине «Прекрасный день по соседству». Также в категории «Лучшая мужская роль» представлены Роберт Патинсон («Маяк») и Джонатан Прайс («Два папы». Что касается номинации на «Лучшую мужскую роль второго плана», то сюда попали Брэд Питт («Однажды в Голливуде»), Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Уиллем Дэфо («Маяк»), а также Энтони Хопкинс («Два папы»).