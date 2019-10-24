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«На манеже всё те же»: Стали известны имена некоторых претендентов на «Оскар 2020»

В сети появилась информация о том, что из актёров сможет побороться за звание лучшего на вручении ежегодной кинопремии «Оскар 2020». Об этом пишет replyua.net, ссылаясь на «Сегодня».




В частности, стали известны имена звезд, попавших в номинацию в категориях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая мужская роль второго плана». Так, первую имеет все шансы получить Леонардо Ди Каприо. Его кандидатуру выдвинула компания Sony, как исполнителя главной роли в фильме «Однажды в Голливуде». Конкурентом Леонардо Ди Каприо станет Мэттью Райс, который сыграл в картине «Прекрасный день по соседству». Также в категории «Лучшая мужская роль» представлены Роберт Патинсон («Маяк») и Джонатан Прайс («Два папы». Что касается номинации на «Лучшую мужскую роль второго плана», то сюда попали Брэд Питт («Однажды в Голливуде»), Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Уиллем Дэфо («Маяк»), а также Энтони Хопкинс («Два папы»).
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