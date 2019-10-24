Несколько дней врачи боролись за жизнь ребёнка, но спасти не смогли. Что творилось за закрытыми дверями дома пары, которая кроме этой девочки воспитывала еще двух, выясняют следователи. Подозреваемый, 25-летний мужчина задержан.





Напомним, в прошлую пятницу вечером отец бил ребенка руками и ногами, бросал малышку на тахту и в стену за то, что она его не послушалась. Прекратилось избиение только тогда, когда ребенок потерял сознание. Испугавшись, мужчина вызвал скорую помощь и сам пытался привести в чувство дочь. Медики госпитализировали ребенка в реанимационное отделение.









Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего лица) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила в эфире программы "Причины и следствие с Партоном и Гончаровой" на "Радио Минск" официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.





Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненное заключение, или смертную казнь.