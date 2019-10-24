Отцу, до смерти избившему 4-летнюю дочь, может грозить даже смертная казнь
Трагическая история четырехлетней девочки из Зельвенского района получила широкий резонанс. Действительно, без содрогания слышать её невозможно. В понедельник стало известно, что малышка скончалась в больнице, в реанимацию она попала после побоев собственного отца.
Несколько дней врачи боролись за жизнь ребёнка, но спасти не смогли. Что творилось за закрытыми дверями дома пары, которая кроме этой девочки воспитывала еще двух, выясняют следователи. Подозреваемый, 25-летний мужчина задержан.
Напомним, в прошлую пятницу вечером отец бил ребенка руками и ногами, бросал малышку на тахту и в стену за то, что она его не послушалась. Прекратилось избиение только тогда, когда ребенок потерял сознание. Испугавшись, мужчина вызвал скорую помощь и сам пытался привести в чувство дочь. Медики госпитализировали ребенка в реанимационное отделение.
Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего лица) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила в эфире программы "Причины и следствие с Партоном и Гончаровой" на "Радио Минск" официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы от восьми до двадцати пяти лет, или пожизненное заключение, или смертную казнь.
18:10 24/10/2019
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