"Был хорошим парнем". Еще один милиционер покончил с собой

Первым о самоубийстве сообщил Telegram-канал Nexta. Утверждалось, что сведения об этом «сразу же были засекречены даже от личного состава, а в официальные сводки случай не попал».





По информации Nexta, милиционер якобы сначала избил своего отца, а затем попытался вскрыть себе вены, а когда не удалось, решил повеситься.









Но жители деревни Холмеч, где произошло происшествие, рассказали радио Свабода другую версию.





По рассказам местных жителей, мужчина совершил самоубийство после похорон отца, который умер от болезни. Это произошло около соседней деревни Чаплин, рыбаки нашли тело на берегу Днепра.





Семью они характеризуют в целом положительно. Отец милиционера, говорят они, работал в нефтяной отрасли, летал на север России на заработки, мать работала директором местной школы, а старшая сестра работает учительницей.





У мужчины, добавляют местные, осталась дочь, с женой он был разведен.





«Он здесь не жил, не зарегистрирован был, приезжал родителям помогать, - рассказали в сельсовете. - Вчера папа умер его, он болел. Мать держала хозяйство, коз, помогала старшей дочери с детьми, дочь в школе работает. Чтобы Иван пил или скандалил - такого не было. Это же деревня, все бы сразу знали».





дом родителей Ивана





На момент выхода публикации Свабодзе не удалось получить комментарии в пресс-службе Министерства внутренних дел или УВД Гомельского облисполкома.