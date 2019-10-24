Шок! У барановичского подростка обнаружили... сифилис

Об этом сообщили Intex-press в Барановичским городском кожно-венерологическим диспансере.





В цклом же в Барановичском регионе отмечается общее снижение числа заболевших инфекциями, передающимися половым путем (ИППП).





– Если с января по октябрь 2018 года ИППП обнаружили у 2789 жителей города и района, то в текущем году число пациентов сократилось до 2630.





Практически вдвое выросло количество пациентов с микоплазмозом. Если в прошлом году заболевание выявили у 18 жителей города и района, то в текущем году – у 35.





Динамика роста отмечается и в случае с трихомониазом (96 человек в 2019-м против 91 – в 2018-м) и уреаплазмозом (220 случаев – в этом году, 193 – в прошлом).









А вот гонореей, по информации медиков, в нынешнем году жители региона болеют гораздо реже – 13 случаев в 2019-м против 22 – в 2018-м.





Сократилось и число больных сифилисом: с 5 случаев в прошлом году до 4 – в нынешнем.





Но если в 2018-м среди больных сифилисом и гонореей несовершеннолетних не было, то в нынешнем году сифилис обнаружили у подростка.





В 2017-м это заболевание также выявили у 17-летней школьницы из Барановичей, - рассказали в диспансере.