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Шок! У барановичского подростка обнаружили... сифилис

Сифилис обнаружили у несовершеннолетнего жителя Барановичского региона.

Об этом сообщили Intex-press в Барановичским городском кожно-венерологическим диспансере.

В цклом же в Барановичском регионе отмечается общее снижение числа заболевших инфекциями, передающимися половым путем (ИППП).

– Если с января по октябрь 2018 года ИППП обнаружили у 2789 жителей города и района, то в текущем году число пациентов сократилось до 2630.

Практически вдвое выросло количество пациентов с микоплазмозом. Если в прошлом году заболевание выявили у 18 жителей города и района, то в текущем году – у 35.

Динамика роста отмечается и в случае с трихомониазом (96 человек в 2019-м против 91 – в 2018-м) и уреаплазмозом (220 случаев – в этом году, 193 – в прошлом).


А вот гонореей, по информации медиков, в нынешнем году жители региона болеют гораздо реже – 13 случаев в 2019-м против 22 – в 2018-м.

Сократилось и число больных сифилисом: с 5 случаев в прошлом году до 4 – в нынешнем. 

Но если в 2018-м среди больных сифилисом и гонореей несовершеннолетних не было, то в нынешнем году сифилис обнаружили у подростка. 

В 2017-м это заболевание также выявили у 17-летней школьницы из Барановичей, - рассказали в диспансере.
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