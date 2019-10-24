Буквально за три октябрьских дня сотрудники уголовного розыска и ГАИ задержали 8 автомобилей с российскими регистрационными знаками под управлением граждан Беларуси. Сомнения у правоохранителей вызвали идентификационные номера (VIN) этих авто.





В поле зрения попали такие дорогостоящие иномарки, как Mazda CX-5, Infiniti, Range Rover Evoque, Chevrolet и другие, сообщает МВД.







