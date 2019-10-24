Куплено в России: за три дня в Беларуси обнаружили 8 авто с поддельными VIN-кодами
В МВД подвели итоги оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере автобизнеса. регистрацией
Буквально за три октябрьских дня сотрудники уголовного розыска и ГАИ задержали 8 автомобилей с российскими регистрационными знаками под управлением граждан Беларуси. Сомнения у правоохранителей вызвали идентификационные номера (VIN) этих авто.
В поле зрения попали такие дорогостоящие иномарки, как Mazda CX-5, Infiniti, Range Rover Evoque, Chevrolet и другие, сообщает МВД.
15:47 24/10/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение