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Куплено в России: за три дня в Беларуси обнаружили 8 авто с поддельными VIN-кодами

В МВД подвели итоги оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений в сфере автобизнеса. регистрацией

Буквально за три октябрьских дня сотрудники уголовного розыска и ГАИ задержали 8 автомобилей с российскими регистрационными знаками под управлением граждан Беларуси. Сомнения у правоохранителей вызвали идентификационные номера (VIN) этих авто.

В поле зрения попали такие дорогостоящие иномарки, как Mazda CX-5, Infiniti, Range Rover Evoque, Chevrolet и другие, сообщает МВД.
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