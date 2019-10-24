16 смертных приговоров - за сожжение школьницы





Среди осужденных - сам директор, две одноклассницы Нусрат и двое местных руководителей отделения правящей партии.





В апреле ученицу религиозной медресе облили керосином и подожгли на крыше школы. За несколько дней до этого она написала заявление в полицию, пожаловавшись на домогательства со стороны директора.





Жестокое убийство, совершенное в маленьком городке Фени в 160 км от столицы, потрясло всю страну. По Бангладеш прокатилась волна демонстраций с требованием правосудия.





Судебный процесс над 16 обвиняемыми прошел в быстром темпе, хотя обычно подобные суды длятся годами. Прокурор Хафез Ахмед назвал это свидетельством того, что в Бангладеш "убийство никому не сойдет с рук".





Адвокаты приговоренных к смерти пообещали подать апелляцию.





Следствие по делу о гибели Нусрат Джахан Рафи вскрыло целый заговор с участием нескольких могущественных мужчин и собственных одноклассниц девушки.





Их целью было заставить ее замолчать.





Трое учителей медресе, в том числе директор Сирадж Уд Дула, и двое руководителей местного отделения правящей партии "Лига Авами" были среди тех, кого суд признал виновными в убийстве.





Полиция утверждает, что директор, которого задержала полиция после заявления Нусрат, отдал приказ расправиться с ученицей, пока находился в тюремной камере.





Как выяснилось, несколько полицейских тоже сотрудничали с этими людьми и помогали им, распространяя ложные сведения о том, что Нусрат покончила с собой, а не была убита. Этих полицейских не было на скамье подсудимых.





Семья Нусрат находится под защитой полиции, сообщает местная пресса. В марте, когда их дочь рассказала родным о домогательствах директора школы, они поддержали ее решение заявить в полицию.





Родственники приветствовали вердикт суда и попросили привести приговор в исполнение как можно скорее.





В Бангладеш смертная казнь осуществляется через повешение.





Гнев, слезы и сражение за справедливость





Когда судья объявил приговор, несколько подсудимых разразились рыданиями. Другие начали выкрикивать в зал: "Нас засудили, это несправедливо".





Но в Бангладеш чаще именно женщины и девушки, такие как Нусрат, сталкиваются с несправедливостью правоохранительной системы.





Сексуальные домогательства в учебных учреждениях страны - и даже в религиозных школах - широко распространенное явление. А те, кто отваживается говорить о них открыто, платят высокую цену.





Что произошло с ученицей медресе?

6 апреля 2019 года Нусрат позвали выйти на крышу школы. За 11 дней до этого она подала в полицию заявление на директора, сообщив, что он неоднократно вызывал ее в свой кабинет и трогал ее в непозволительной манере.





На крыше школы Нусрат окружили несколько человек - четверо или пятеро - в чадрах. Они потребовали, чтобы она забрала свою жалобу из полиции.





Когда она отказалась, они облили ее керосином и подожгли.





По данным следствия, убийцы надеялись, что это будет выглядеть как самоубийство. Однако Нусрат смогла убежать и даже добралась домой.





Понимая, что вряд ли выживет, девушка попросила своего брата записать на мобильный телефон ее заявление.





"Учитель трогал меня. Я буду бороться против таких преступлений до последнего вздоха", - сказала она, назвав имена тех, кто напал на нее на крыше школы.





Нусрат получила ожоги 80% поверхности тела.





Она умерла спустя четыре дня, 10 апреля.





Харассмент в исламской стране

Сообщения о сексуальных домогательствах в Бангладеш никого не удивляют: по данным правозащитной организации ActionAid, 80% женщин, работающих в швейной индустрии - это ведущая отрасль экономики страны, - пережили сами или видели сексуальное насилие на работе.





Однако говорить об этом во всеуслышание не принято: это просто опасно. Жертв насилия и харассмента зачастую подвергают осуждению и травле в собственных общинах, преследуют - в интернете и реальной жизни, - и зачастую избивают.





Поступок Нусрат был крайне необычен - она пошла в полицию. В участке ее заявление сняли на мобильный телефон, и впоследствии запись попала в СМИ.





Но после гибели Нусрат в апреле на улицы вышли и сторонники обвиненного директора школы - они провели демонстрацию с требованием выпустить Сираджа Дулу на свободу.





Семья Нусрат начала бояться за свою безопасность.





Как общество и власти отреагировали на убийство?





Массовые протесты начались по всей Бангладеш. Беззащитность жертв домогательств и сексуального насилия выявилась с новой силой: активисты и демонстранты - в большинстве своем женщины - протестовали против безнаказанности, окружающей сексуальные преступления.





Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина публично пообещала: "Ни один из злодеев не избежит уголовного преследования".





Обвинения были предъявлены 16 участникам заговора уже через месяц - в мае.