Центры размещения мигрантов откроют под Полоцком и Лидой

Большинство из нас представляет мигранта, как человека не славянской внешности, чаще восточной национальности. Еще часть аудитории представляет «нелегалов», которые пересекли границу незаконным путем. При этом мало кто понимает разницу между беженцем и мигрантом.









— Мигрантом можно назвать любое лицо, которое перемещается через международную границу или в пределах государства, переезжая со своего обычного места жительства, — заострила внимание специалист по развитию и связям с общественностью Представительства МОМ в Беларуси Ольга Борзенкова. — Мы все мигранты: когда едем на учебу, в отпуск или командировку в другую страну.





А вот беженец — лицо, которое не имеет гражданства или в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований, не может или не хочет вернуться в страну своей гражданской принадлежности.





За 2018 год официально по трудовому договору выехали из страны практически 11 тысяч белорусов. Примерно столько же выехали нелегально. Однако заработанные деньги все отправляют домой, тем самым принося в страну 2% всего ВВП, а это немаленький показатель.





В то же время иностранные граждане приезжают к нам отдыхать, или инвестируют деньги в различные белорусские проекты, или создают свой бизнес, при этом не забывают платить налоги, что тоже является вкладом в отечественный бюджет.





Не следует забывать о войне, природных катаклизмах, возможной дискриминации. Причиной переезда может стать что угодно.





В планах вышеназванного проекта до 2022 года внедрить комплексную рамочную программу в отношении нерегулярной миграции, создание механизма добровольного возвращения мигрантов на родину, а еще наладить работу центров и разработать механизм их мониторинга.





МОМ не единственная организация, обеспокоенная вопросами миграции.





Сотрудники международного общественного объединения по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам «Развитие» в рамках сотрудничества с Представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев рассказали журналистам о Глобальном плане действий по ликвидации безгражданства.









На информационной встрече выступили представитель УВКБ ООН в Беларуси Жан Ив Бушарди и советник по правовым вопросам Представительства Тимофей Солодков.





— Ежедневно около 34 тысяч человек становятся вынужденно перемещенными в результате конфликтов или преследования, поэтому наша работа важна как никогда прежде, — сказал Тимофей Солодков. — На 1 июля 2019 года в Беларуси насчитывалось 6 тысяч лиц без гражданства, при этом во всем мире — более 10 миллионов.





Зачастую Беларусь является не конечной целью нерегулярных мигрантов, для большинства из них наша страна становится всего лишь перевалочным пунктом, посредством которого они планируют попасть в Европу.





Каждый год 800-900 человек обращаются за статусом беженца: некоторые из них злоумышленники, охотящиеся за собственной выгодой, однако есть и часть людей, которым необходима помощь и понимание, передает УВД Витебского облисполкома



