Замерзшие в "фуре смерти" мигранты прибыли из Китая

Официально полиция графства Эссекс, на территории которого был найден грузовик, пока не сообщила, что погибшие опознаны.





Тела 39 человек, в том числе одного подростка, были обнаружены в трейлере-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе, в ночь на 23 октября.





Водитель тягача, который вез трейлер, — 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон — задержан в рамках расследования дела о массовом убийстве.





При включенной системе охлаждения температура в рефрижераторе, где находились мигранты, могла держаться на уровне -25 градусов Цельсия.