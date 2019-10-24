Замерзшие в "фуре смерти" мигранты прибыли из Китая
Все 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике в Англии, были гражданами Китая, сообщают BBC News и ITV News.
Официально полиция графства Эссекс, на территории которого был найден грузовик, пока не сообщила, что погибшие опознаны.
Тела 39 человек, в том числе одного подростка, были обнаружены в трейлере-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе, в ночь на 23 октября.
Водитель тягача, который вез трейлер, — 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон — задержан в рамках расследования дела о массовом убийстве.
При включенной системе охлаждения температура в рефрижераторе, где находились мигранты, могла держаться на уровне -25 градусов Цельсия.
Источник: meduza.io
13:06 24/10/2019
Загрузка...
Блоги
Особое мнение