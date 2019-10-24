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Замерзшие в "фуре смерти" мигранты прибыли из Китая

Все 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике в Англии, были гражданами Китая, сообщают BBC News и ITV News.

Официально полиция графства Эссекс, на территории которого был найден грузовик, пока не сообщила, что погибшие опознаны.

Тела 39 человек, в том числе одного подростка, были обнаружены в трейлере-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе, в ночь на 23 октября.

Водитель тягача, который вез трейлер, — 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон — задержан в рамках расследования дела о массовом убийстве. 

При включенной системе охлаждения температура в рефрижераторе, где находились мигранты, могла держаться на уровне -25 градусов Цельсия.
Источник: meduza.io
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