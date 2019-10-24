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Макей: Филипп Киркоров - мой друг и он не все измеряет деньгами

Глава МИД Беларуси Владимир Макей ответил на хайп в интернете вокруг выступления Филиппа Киркорова на творческом вечере Веры Поляковой-Макей по причине ее дня рождения.

Макей: Филипп Киркоров - мой друг и он не все измеряет деньгами
Владимир Макей с женой Верой Поляковой-Макей, архивное фото

Ответ опубликован в фейсбуке МИД


"Уважаемые господа, друзья, завсегдатаи форумов, любители посплетничать и поперемывать косточки… В связи с визитом Филиппа Киркорова в Минск вспоминается прекрасная фраза Михаила Жванецкого: «Я настолько низко пал, что дискредитировать меня невозможно».

Я не обращал бы внимания на сообщения, связанные с приездом Филиппа Киркорова в Минск, если бы это касалось только меня. Но речь идёт о моей семье и об ушатах выливаемой грязи, к тому же неграмотно и невежественно написанной.

Мы все, наверное, уже настолько низко пали, что не можем верить в нормальные человеческие отношения, дружбу, порядочность, искренность. Для всех троллей, конспирологов и изобретателей сплетен сообщаю: меня с Филиппом связывает давняя дружба ещё с начала 2000-х годов. 

Дети наши познакомились в этом году и состоят в постоянной переписке. Желание побывать на творческом вечере супруги высказал сам Филипп, за что я ему бесконечно благодарен. Пребывание в Минске оплачивал сам Филипп.

И если вы думаете, что он все измеряет деньгами, то вы глубоко ошибаетесь. В отличие от многих творческих личностей, у кого на первом месте меркантильные вещи, для него понятия товарищества и искренней дружбы тоже многое значат. 

Да, должен признать, что подкуп Филиппа с нашей стороны был. Он и сопровождающие его лица не платили за билеты на творческий вечер, а пришли по пригласительным. Это аж 60 рублей или 30 долларов. 

Более того, мы поужинали с ним, а назавтра ещё и попили кофе, если кого это интересует. Более того, он ещё назавтра вечером пришёл по пригласительным на спектакль.

Что касается версий о моих лично перелетах на личных самолетах из Германии и обратно, то посоветовал бы посмотреть на соответствующий график работы на сайте МИД.

Неужели кому-то действительно доставляет удовольствие побольнее ущипнуть другого, заклеймить его позором, оболгать, не пытаясь хоть крупицу правды? Если это действительно сегодня доминирующая черта в нашем менталитете, то надо признать, что все мы серьезно больны…

С огромным уважением и любовью ко всем, Владимир Макей, Министр иностранных дел, друг Филиппа Киркорова".
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