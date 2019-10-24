Макей: Филипп Киркоров - мой друг и он не все измеряет деньгами

Владимир Макей с женой Верой Поляковой-Макей, архивное фото





Ответ опубликован в фейсбуке МИД









"Уважаемые господа, друзья, завсегдатаи форумов, любители посплетничать и поперемывать косточки… В связи с визитом Филиппа Киркорова в Минск вспоминается прекрасная фраза Михаила Жванецкого: «Я настолько низко пал, что дискредитировать меня невозможно».





Я не обращал бы внимания на сообщения, связанные с приездом Филиппа Киркорова в Минск, если бы это касалось только меня. Но речь идёт о моей семье и об ушатах выливаемой грязи, к тому же неграмотно и невежественно написанной.





Мы все, наверное, уже настолько низко пали, что не можем верить в нормальные человеческие отношения, дружбу, порядочность, искренность. Для всех троллей, конспирологов и изобретателей сплетен сообщаю: меня с Филиппом связывает давняя дружба ещё с начала 2000-х годов.





Дети наши познакомились в этом году и состоят в постоянной переписке. Желание побывать на творческом вечере супруги высказал сам Филипп, за что я ему бесконечно благодарен. Пребывание в Минске оплачивал сам Филипп.





И если вы думаете, что он все измеряет деньгами, то вы глубоко ошибаетесь. В отличие от многих творческих личностей, у кого на первом месте меркантильные вещи, для него понятия товарищества и искренней дружбы тоже многое значат.





Да, должен признать, что подкуп Филиппа с нашей стороны был. Он и сопровождающие его лица не платили за билеты на творческий вечер, а пришли по пригласительным. Это аж 60 рублей или 30 долларов.





Более того, мы поужинали с ним, а назавтра ещё и попили кофе, если кого это интересует. Более того, он ещё назавтра вечером пришёл по пригласительным на спектакль.





Что касается версий о моих лично перелетах на личных самолетах из Германии и обратно, то посоветовал бы посмотреть на соответствующий график работы на сайте МИД.





Неужели кому-то действительно доставляет удовольствие побольнее ущипнуть другого, заклеймить его позором, оболгать, не пытаясь хоть крупицу правды? Если это действительно сегодня доминирующая черта в нашем менталитете, то надо признать, что все мы серьезно больны…





С огромным уважением и любовью ко всем, Владимир Макей, Министр иностранных дел, друг Филиппа Киркорова".