Дешевые авиаперелеты по Европе исчезнут в 2020 году?

За внутренние перелеты придется заплатить больше всего





В апреле 2020 года экологический налог на авиабилеты начнет действовать в Германии.





Чтобы убедить немцев и гостей страны больше путешествовать на поезде внутри страны и в соседние страны ЕС, правительство Ангелы Меркель повысит совокупный сбор на авиаперелет по внутренним и европейским направлениям (расстояние до 2500 километров) сразу на 75%: с каждого авиабилета будут удерживать вместо 7,50 евро налога уже 13,03 евро.





Путешественнику, который вылетает из Германии на среднемагистральные расстояния (до 6000 км), придется заплатить вместо 23,43 евро налога уже 33,01 евро, а при перелетах по дальнемагистральным направлениям – вместо 42,18 евро уже 59,43 евро.





Новый налог коснется всех вылетающих из аэропортов Германии рейсов, за исключением стыковочных.





Доход, полученный от нового налога на авиаперевозки (около 740 млн евро в год) «профинансирует» снижение НДС на железнодорожные билеты: с 19 до 7%. Благодаря этому, билеты на поезд в Германии подешевеют примерно на 10%.





Авиабилетов по 10 евро не будет





Аэропорты Германии уже высказали озабоченность по поводу «утечки трафика» в соседние страны.





«Аэропорты в Голландии, Бельгии и Люксембурге будут очень рады принять пассажиров, спасающихся от высокого налога на авиабилеты в Германии», – считает генеральный директор аэропорта Кельн Бонн Йохан Ваннесте. По его оценке, новый «климатический налог» больше всего скажется на экономике лоукостеров, поскольку они лишатся своего главного преимущества – дешевых авиабилетов.





«Авиабилетов по 10 евро в 2020 году уже не будет. Авиакомпаниям запрещено продавать билеты по ценам ниже суммы применяемых налогов, сборов и наценок. При этом мы не исключаем и введения налога на авиакеросин – если он будет принят, то немецкие авиакомпании будут вынуждены заправлять свои самолеты за пределами Германии», – заявил эксперт.





В каких странах хотят ввести климатический налог





Напомним, Германия не единственная страна ЕС, которая вводит подобные налоги.





В июле 2019 года о введении налога на авиабилеты с 2020 года заявили и власти Франции. В зависимости от типа билета и класса обслуживания, сумма сбора составит от 1,50 до 18 евро. Налог будет распространяться на все рейсы, вылетающие из страны.





О планах по введению с 2021 года экологического налога заявило и правительство Нидерландов. Местные власти говорят о включении дополнительной аты 7 евро в стоимость каждого авиабилета на вылетающий из страны рейс.





С 2018 года «эконалог» при продаже авиабилетов уже действует в Швеции. Он составляет от 6 до 39 евро в зависимости от пункта назначения.