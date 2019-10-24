Пить надо меньше: у новополочанина украли $11000
28-летний житель Новополоцка заявил в милицию о краже сумки, в которой были 11 тыс. долларов и 500 рублей, которые он откладывал на организацию свадьбы и покупку жилья.
История такова: парень решил заранее отметить важное событие и напился, из-за чего ночь провел в милиции. Утром после освобождения со случайными знакомыми решил продолжить праздник - сообразили на троих в буквальном смысле.
Компания несколько раз ходила за спиртным. Последний раз - на местную заправку. Жених поставил сумку с деньгами на землю, а один из его новых приятелей прихватил ее.
К тому времени владелец крупной суммы был настолько пьян, что снова угодил в милицию. А протрезвев, заявил о краже денег.
Оперативники быстро нашли подозреваемого, которым оказался безработный 31-летний местный житель. Но вместе с собутыльником он уже успел на что-то потратить большую часть похищенной суммы - изъять удалось лишь 4800 долларов.
Возбуждено уголовное дело за кражу.
Источник: kp.by
11:50 24/10/2019
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