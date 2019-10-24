Сноуден: Я оказался в ловушке в стране, которую не выбирал
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности и ЦРУ США Эдвард Сноуден, проживающий в настоящее время в Москве, в интервью видеоподкасту Joe Rogan Experience на YouTube заявил, что после аннулирования американскими властями его паспорта он «оказался в ловушке» в России и ему трудно находиться в оппозиции властям двух государств.
«Я давно уже выступал с критикой российского правительства. Я критиковал президента России, я подвергал критике российские законы о слежке. Это не делает мою жизнь проще в стране, которую я не выбирал и где я оказался в ловушке, поскольку первоначально я направлялся в Латинскую Америку, а правительство США аннулировало мой паспорт, и я оказался в ловушке в России», — приводит слова Сноудена ТАСС.
По словам Сноудена, он находится в оппозиции политике правительств США и России, что «трудно, но необходимо».
В июне 2013 года Сноуден передал СМИ секретную информацию АНБ, касающуюся слежки спецслужб США за гражданами. Сноудену заочно предъявили обвинения в шпионаже, он бежал из США в Гонконг, потом в Россию. В августе 2013 года экс-сотрудник АНБ получил временное убежище в России, затем — вид на жительство. В настоящее время он проживает в Москве.
10:12 24/10/2019
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