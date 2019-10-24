Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Сноуден: Я оказался в ловушке в стране, которую не выбирал

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности и ЦРУ США Эдвард Сноуден, проживающий в настоящее время в Москве, в интервью видеоподкасту Joe Rogan Experience на YouTube заявил, что после аннулирования американскими властями его паспорта он «оказался в ловушке» в России и ему трудно находиться в оппозиции властям двух государств.


«Я давно уже выступал с критикой российского правительства. Я критиковал президента России, я подвергал критике российские законы о слежке. Это не делает мою жизнь проще в стране, которую я не выбирал и где я оказался в ловушке, поскольку первоначально я направлялся в Латинскую Америку, а правительство США аннулировало мой паспорт, и я оказался в ловушке в России», — приводит слова Сноудена ТАСС.

По словам Сноудена, он находится в оппозиции политике правительств США и России, что «трудно, но необходимо».


В июне 2013 года Сноуден передал СМИ секретную информацию АНБ, касающуюся слежки спецслужб США за гражданами. Сноудену заочно предъявили обвинения в шпионаже, он бежал из США в Гонконг, потом в Россию. В августе 2013 года экс-сотрудник АНБ получил временное убежище в России, затем — вид на жительство. В настоящее время он проживает в Москве.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
#БурбалкI - о больных на власть, посредниках,...
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru