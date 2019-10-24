На заседании 22 октября потерпевшую сторону представляла специалист органов опеки. Поддержать обвиняемую никто не пришел.





По данным kp.by, на суде женщина попросила переводчика, мотивируя это тем, что от волнения может забыть русский язык. Суд уточнил, пользовалась ли обвиняемая помощью переводчика во время предварительного следствия. На хорошем русском она ответила, что нет, ей было все понятно, только юридические термины ей объяснял адвокат. В итоге суд постановил предоставить подсудимой переводчика. В деле объявили перерыв, передает издание. Следующее заседание назначено на 23 октября.





СМИ стало известно, что обвиняемая родом из поселка на востоке Туркменистана, воспитывалась в многодетной семье. В Беларуси закончила Брестский государственный университет имени Пушкина. С марта 2019 записалась на курс делового немецкого, зарегистрировалась в университетском общежитии.









Напомним, что 17 марта обвиняемая родила девочку. Ребенка почти два месяца выхаживали в областном перинатальном центре и выписали 10 мая. Через несколько дней педиатр местной поликлиники должна была осмотреть девочку, но мать дверь не открыла, рассказать о ребенке по телефону отказалась. Врачи обратились в милицию.





Следователи выяснили, что 10 мая в квартире своего знакомого женщина перекрыла дыхательные пути девочки. Затем, чтобы скрыть убийство, отнесла тело на берег реки Мухавец.





Женщине грозит лишение свободы от 8 до 25 лет.