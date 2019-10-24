В магазинах Гомельской области обнаружили недовесы фасованных товаров
Госстандарт выявил недовесы фасованной продукции, продаваемой в Гомельской области, сообщили корреспонденту БелТА в региональной инспекции Госстандарта.
По итогам контрольных мероприятий специалисты инспекции сделали вывод, что информация на этикетке фасованного товара не всегда достоверна. Выявлены случаи, когда реальный вес товара не соответствовал указанным на упаковке данным, пишет gomel.today. «Это нарушения как недобросовестных производителей, так и предприятий, которым заводы и фабрики делегируют расфасовку продукции», — уточнили специалисты.
Чаще всего нарушения отмечались при расфасовке круп, рыбных консервов, подсолнечного масла. К примеру, «Кальмар шинкованный без кожицы натуральный» (185 г) российского производства содержал массовую долю кальмара в два раза меньше заявленной производителем на упаковке.
Фото носит иллюстративный характер
Во всех измеренных инспекторами упаковках гороха и чечевицы по 800 г торговой марки «Благая» из России и перловых хлопьев торговой марки «Фермер» (400 г) не хватало до 2% от заявленного веса.
Аналогичные нарушения установлены в отдельных партиях продукции, упакованных в ОДО «Фасовка и упаковка» и сервисном унитарном предприятии «ПакХаус». Так, в 900-граммовых упаковках риса, гороха и ячменной крупы не хватало до 2% от необходимого веса.
Бракованные партии изъяты из продажи. Как подчеркнули в областной инспекции Госстандарта, этот факт не исключает наличие аналогичных нарушений недобросовестных фасовщиков по другим партиям. Контрольные мероприятия продолжатся.
09:05 24/10/2019
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