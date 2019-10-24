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Киркоров с детьми прилетел в Минск, чтобы поздравить с днем рождения жену Макея Веру Полякову

Во вторник, 22 октября, в Минске масштабно отпраздновали день рождения супруги министра иностранных дел Беларуси. Вера Полякова решила отмечать 41-й день рождения в Президент-Отеле. Среди почетных гостей был замечен король эстрады – Филипп Киркоров.

А глава белорусского МИДа на празднование прибыл прямиком из Германии, пишет  kp.by

Фото: соцсети.


Российский певец накануне прибыл в Минск вместе со своими двумя детьми и, к слову, остановился именно в Президент-Отеле. Накануне праздника на страничке в Инстаграме Филипп Бедросович опубликовал фото с Аллой-Викторией и Мартином-Кристином в белорусской столице и трогательно его подписал: «Ну здравствуй, Минск! К друзьям на праздник».

Киркоров прилетел в Минск вместе со своими детьми. Фото: соцсети.

Юбилейный вечер белорусской актрисы, телеведущей и певицы прошел в малом зале КЗ «Минск». Киркоров вышел на сцену вместе с детьми и пропел «С Днем рождения!».

Но, конечно, не менее приятным подарком для Веры Александровны стало выступление ее сына Артема в составе группы «Нескучный возраст», которая, напомним, в этом году оказалась в числе участников отбора на Детское Евровидение, но не прошла в финал конкурса.

Поздравить любимую жену на несколько часов прилетел из Германии и Владимир Макей. После праздничных мероприятий в честь супруги, он вернулся в ФРГ с рабочим визитом.
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