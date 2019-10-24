А глава белорусского МИДа на празднование прибыл прямиком из Германии, пишет kp.by





Фото: соцсети.









Российский певец накануне прибыл в Минск вместе со своими двумя детьми и, к слову, остановился именно в Президент-Отеле. Накануне праздника на страничке в Инстаграме Филипп Бедросович опубликовал фото с Аллой-Викторией и Мартином-Кристином в белорусской столице и трогательно его подписал: «Ну здравствуй, Минск! К друзьям на праздник».





Киркоров прилетел в Минск вместе со своими детьми. Фото: соцсети.





Юбилейный вечер белорусской актрисы, телеведущей и певицы прошел в малом зале КЗ «Минск». Киркоров вышел на сцену вместе с детьми и пропел «С Днем рождения!».





Но, конечно, не менее приятным подарком для Веры Александровны стало выступление ее сына Артема в составе группы «Нескучный возраст», которая, напомним, в этом году оказалась в числе участников отбора на Детское Евровидение, но не прошла в финал конкурса.





Поздравить любимую жену на несколько часов прилетел из Германии и Владимир Макей. После праздничных мероприятий в честь супруги, он вернулся в ФРГ с рабочим визитом.







