







Кто такие Оптинские старцы





Вместе с христианством в Х веке на территорию Руси был перенесен и духовный опыт древних египетских пустынников, который тысячу лет поддерживался византийским монашеством. Однако, начиная с XVI века, духовная школа монашества стала забываться, и в конце XVIII века на территории Молдовы ее возродил преподобный Паисий Величковский. Центром возрождения традиции старчества стала Оптина пустынь, где она просуществовала более 100 лет, пока монастырь не был разрушен большевиками.





24 октября православная церковь чтит память всех Оптинских старцев. Среди них вспоминают преподобного Льва — одного из первых поселенцев Оптиной пустыни и духовника обители. Его ученики прославили Оптину и помогли многим жителям России открыть для себя истинное православие. Преподобный Макарий способствовал созданию вокруг монастыря школы издателей и переводчиков духовной литературы.









Также в число почитаемых Оптинских старцев входят преподобные Моисей и его младший брат Антоний, преподобные Иларион и Амвросий, к которому за наставлениями приходили сенаторы из Петербурга и Федор Достоевский, преподобный Анатолий, чья сила молитвы была известна далеко за пределами обители, преподобные Исаакий I и Иосиф. Среди Оптинских старцев — бывший военный полковник, а после ушедший в Оптину пустынь преподобный Варсонофий, а также преподобный Анатолий младший, которого в народе прозвали утешителем, предсказавший Октябрьскую революцию. Последними старцами Оптиной пустыни стали преподобный Нектарий и преподобный Никон, которые после разрушения монастыря продолжали помогать людям в других местах. 24 октября вспоминают и преподобного Исаакия, священномученика, которого пытали в НКВД, а позже расстреляли.





В чем помогают Оптинские старцы





Старцы были известны своей простотой, добросердечностью и мудростью. Еще Николай Гоголь отмечал их любовь ко всему живому, ласку и трудолюбие. Из разных мест к ним за наставлениями, помощью и поддержкой приезжали представители власти и знати, бедные люди.





Насчитывается несколько молитв, с помощью которых Оптинских старцев можно просить о защите семьи, душевном спокойствии или удаче в новом деле. К ним можно обращаться за утешением в скорби и защитой от злых сил и недоброжелателей, а также об упокоении некрещеных и самоубийц.





Где в Минске поклониться Оптинским старцам





Оптинским старцам посвящен храм на ул. Космонавтов, 24. Он принадлежит Серафимовскому приходу, основанному в 1997-м по просьбам жителей Малиновки. Построен в традициях белорусского шатрового зодчества, освящен в 2003-м. Дубовый иконостас, резные киоты и светильники изготовлены отечественными мастерами. Здесь множество икон, в том числе старинных и привезенных с Афона. В числе святынь — образ Николая Чудотворца с частицей мощей, освященный на гробнице угодника в Бари, мощи Серафима Саровского и еще нескольких десятков святых. И конечно же, Оптинских старцев.









Настоятель прихода протоиерей Александр Ширитон — лауреат премии «За духовное возрождение». Руководит Синодальным паломническим отделом, ежегодно организует поездку за Благодатным огнем.





Частицы мощей Оптинских старцев есть также в Покровском храме (пр. Победителей, 82), в церкви иконы «Взыскание погибших» (ул. Карастояновой, 14) и других.







