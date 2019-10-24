Эмин Агаларов открыл в Москве бесплатное кафе для пожилых людей

Как передает Oxu.Az, об этом на своей странице в Instagram сообщил Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов.









Проект был реализован по инициативе Александры Синяк и Евгения Гершевича.





Утром и вечером кафе работает в обычном режиме для всех желающих - так благотворительный проект зарабатывает средства, за счет которых пожилые люди смогут получать бесплатные обеды.





В кафе продумано все для удобства пожилых людей и посетителей с ограниченными возможностями.





Данное кафе входит в сеть ресторанов Restaurants by Crocus Group.



