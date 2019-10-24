Эмин Агаларов открыл в Москве бесплатное кафе для пожилых людей
В кафе "Добродомик" люди пожилого возраста могут получать бесплатные горячие обеды каждый будний день.
Как передает Oxu.Az, об этом на своей странице в Instagram сообщил Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов.
Проект был реализован по инициативе Александры Синяк и Евгения Гершевича.
Утром и вечером кафе работает в обычном режиме для всех желающих - так благотворительный проект зарабатывает средства, за счет которых пожилые люди смогут получать бесплатные обеды.
В кафе продумано все для удобства пожилых людей и посетителей с ограниченными возможностями.
Данное кафе входит в сеть ресторанов Restaurants by Crocus Group.
08:58 24/10/2019
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