"Мы начинаем работу с момента поступления информации. Сегодня перепись в разгаре, работают переписчики. Возможны ошибки. Поэтому каждая страна для обработки данных берет себе определенное время, чтобы этот массив отвечал требованиям международных стандартов. С 1 по 6 ноября мы еще раз придем в семьи и зададим десять вопросов 10% адресатов. Это будет проверка качества переписи", - сказала Инна Медведева.





Обработанную информацию затем предоставят как госорганам, так и общественным организациям, гражданам. На сайте Белстата будет отдельный раздел, где любой желающий сможет посмотреть результаты.









Отвечая на вопрос, готова ли Беларусь проводить перепись чаще, чем раз в 10 лет (как в некоторых странах), Инна Медведева сказала, что это очень дорогостоящее мероприятие. По ее словам, решения по более короткому периоду проведению переписи принимаются исходя из вопросов миграционного характера. Например, они актуальны в ЕС. Так, во Франции перепись проводится по скользящему графику. "У нас ситуация более стабильная. Население ездит и работает за границей, но тем не менее мы можем говорить о том, что 10 лет достаточный период, чтобы обновить данные", - добавила руководитель Национального статистического комитета.





Обязательно у переписчика должно быть удостоверение (оно действительно при наличии паспорта), сумка с логотипом и светоотражающими элементами, планшет. Если есть сомнения, граждане могут позвонить по единому номеру колл-центра. Им подскажут, кто работает на данном участке. В большинстве случаев жители хорошо принимают переписчиков.





Инна Медведева подчеркнула, что перепись важна не только госорганам. "Она предоставляет информацию, которая нужна не только государству, чтобы построить демографические прогнозы, рассчитать бюджет, но и каждому человеку. Перепись подскажет в каждом конкретном регионе, где надо улучшить среду обитания", - добавила она.









Говоря об интернет-переписи, Инна Медведева отметила, что Национальный статистический комитет удовлетворен этим этапом. Количество переписчиков (всего их работает 12,5 тыс.) определялось исходя из 20% населения, которое выберет онлайн-формат. "Интернет-перепись вызвала очень большой интерес",- подчеркнула она.





Всего в переписи, по данным на 9.00 21 октября, через интернет и на стационарных участках приняли участие свыше 4,9 млн человек. С 21 октября к работе приступили переписчики. Стационарные участки продолжат работать по 30 октября.





Собранная во время третьей переписи населения Беларуси информация - своеобразный срез и фактическая демографическая картина страны. Она может послужить для корректировки дорожных карт масштабных госпрограмм, социальных и инфраструктурных проектов как в целом по стране, так и в отдельных регионах, отдельно взятых населенных пунктах.



