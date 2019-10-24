До аэропорта Борисполь можно будет доехать новым ночным экспрессом

Укрзализныця назначила дополнительный Kyiv Boryspil Express, который будет отправляться из Международного аэропорта Борисполь в Киев в ночное время. Об этом сообщает пресс служба УЗ.









"Как и обещали, продолжаем адаптировать график движения бориспольских экспрессов для максимального удобства пассажиров. Начиная с 27 октября в экспериментальном режиме назначаем дополнительный поезд, который будет отправляться из аэропорта "Борисполь" около трех часов ночи. Мы видим спрос на перевозки в это время, ведь ориентировочно с часа до двух часов ночи в аэропорту повышенный трафик - прибывает до десяти рейсов", - заявил глава правления УЗ Евгений Кравцов.







