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До аэропорта Борисполь можно будет доехать новым ночным экспрессом

Начиная с 27 октября в экспериментальном режиме назначается дополнительный поезд из Киева.

Укрзализныця назначила дополнительный Kyiv Boryspil Express, который будет отправляться из Международного аэропорта Борисполь в Киев в ночное время. Об этом сообщает пресс служба УЗ.


"Как и обещали, продолжаем адаптировать график движения бориспольских экспрессов для максимального удобства пассажиров. Начиная с 27 октября в экспериментальном режиме назначаем дополнительный поезд, который будет отправляться из аэропорта "Борисполь" около трех часов ночи. Мы видим спрос на перевозки в это время, ведь ориентировочно с часа до двух часов ночи в аэропорту повышенный трафик - прибывает до десяти рейсов", - заявил глава правления УЗ Евгений Кравцов.


С 27 октября Kyiv Boryspil Express № 805 будет курсировать ежедневно, отправление со станции Борисполь-аэропорт в 2:47 и прибытие на ст. Киев - Пассажирский в 3:28, пишет korrespondent.net
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