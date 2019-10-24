ARTYOM GEODAKYAN/TASS

Выпуск программы Андрея Малахова "Прямой эфир", посвященный трагедии на золотых приисках в Красноярском крае, не показали в эфире в большинстве регионов России, пишет Руская служба Би-би-си.





По данным СКР, в результате погибли 17 человек, 27 пострадали.





Как сообщает региональное издание NGS24.RU, эфир программы успел выйти только на Дальнем Востоке и в Сибири, а затем его сняли с эфира - якобы "по звонку сверху"; вместо этого была показана запись программы о выпавшей из окна женщине из Тобольска.









В программе участвовали в том числе бывший замминистра экологии края Сергей Шахматов и депутат Госдумы от Красноярского края Виктор Зубарев.





Депутат горсовета Красноярска Константин Сенченко написал в своем "Фейсбуке", что ему не удалось найти запись программы в интернете.





Би-би-си не обнаружила записи передачи на официальном YouTube-канале программы Малахова.





Однако издание NGS24.RU опубликовало фрагмент программы, в котором Малахов зачитывает результаты экспресс-теста воды из реки Сейба, проведенного независимой лабораторией.





"Я посмотрел данные, которые мы получили, и не хочу брать на себя ответственность, потому что [выделенное] красным вы видите - превышение разных металлов и химических элементов в этой реке, судя по тому, что сделано у нас, в десятки и сотни раз. Но самое страшное, что здесь есть, - это ртуть", - сказал Малахов, демонстрируя лист бумаги с результатами анализа.





Приглашенные в студию экологи утверждали, что при добыче золота на прииске могли использоваться устаревшие технологии и теперь Красноярскому краю может грозить экологическая катастрофа.





Участники программы также говорили, что на месте трагедии якобы не было мобильной связи, а приехавшим туда волонтерам запретили рассказывать о произошедшем.





Один из гостей программы рассказал порталу "Открытые медиа", что участники передачи называли число жертв при прорыве дамбы, превышающее официальную версию.

"Сказал буквально три предложения"

Пресс-служба телеканала "Россия-1" заявила, что передача не была снята с эфира, а ее показ был запланирован только в Сибири и на Дальнем Востоке. "Показ в остальных регионах изначально не предполагался, что не является редкостью для этой программы", - говорится в сообщении канала.





При этом в пресс-службе не пояснили, почему выпуск программы до сих пор не опубликован на YouTube-канале передачи.





Дозвониться до Андрея Малахова Би-би-си не удалось.





Депутат регионального горсовета Сергей Шахматов заявил телеканалу "ТВК Красноярск", что не понимает, почему программу убрали из эфира.









"Ну как у Малахова не может быть "острых" программ? Конечно, были обсуждения, обвиняли всех и вся - власти, компании, которые золото добывали. Но почему убрали - не знаю. Не ко мне вопрос. В конце программы там вынесли образец воды из реки Сейба. Его взял журналист "России" во время командировки. Сказали, есть превышения по содержанию загрязняющих веществ, но каких именно - не сказали", - говорит он.





Один из участников дискуссии - геолог Станислав Завацки - сказал "Открытым медиа", что программу вряд ли могли снять с эфира из-за его слов о ртути.





"Я сказал буквально три предложения, когда Малахов подошел ко мне сам с вопросом и с микрофоном. По технической части мне выступить не дали", - рассказал он.



