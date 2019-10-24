Шок! 39 человек в "фуре смерти" замёрзли в холодильнике





Следствие полагает, что фура с нелегальными мигрантами прибыла в страну из бельгийского порта Зебрюгге, а не из Болгарии, как предполагалось ранее. При этом 38 взрослых и подросток находились в морозильной камере. Предположительно, люди умерли от обморожения.









Ранее стало известно, что 24-летний водитель "фуры смерти", как её прозвали британские СМИ, арестован по подозрению в убийстве, сейчас идёт процесс идентификации погибших. Лайф публиковал видео с места обнаружения грузовика с 39 мертвецами внутри, пишет life.ru



