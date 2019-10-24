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Оплатить парковку в Минске можно с телефона с помощью QR-кода

С помощью мобильного приложения aisDrive автовладельцы получили возможность оплачивать парковку в Минске, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГУ «Парковки столицы».

Чтобы установить приложение, можно использовать ссылки или QR-код на этой странице.

— С целью развития современных сервисов, повышения удобства для пользователей по оплате парковки с 23 октября включается в работу мобильное приложение aisDrive, — отметил заместитель директора ГУ «Парковки столицы» Евгений Рабец. — Оплата парковки в мобильном приложении происходит путем списания денежных средств с баланса телефонного номера, установленного в смартфоне для отправки SMS по умолчанию. Приложение автоматически сформирует и направит SMS на короткий номер 204 городского оператора парковок с привязкой к соответствующей зоне парковки. Воспользоваться мобильным приложением можно, скачав QR-код на сайте Parkouka.by либо на информационных щитах, установленных непосредственно на парковках.

Указанный сервис доступен для пользователей открытых городских стоянок, за исключением отдельных парковок, расположенных по адресам: пр. Независимости, 93-95-95а (обе стороны проспекта); ул. Толбухина (обе стороны); пр. Победителей, 4 (Дворец спорта); местный проезд к гостинице «Планета»; ул. Мельникайте (напротив здания Федерации профсоюзов).


Справочно

Сегодня в Минске функционирует 55 платных автомобильных стоянок, 5 из которых — закрытого типа. В общей сложности парковки рассчитаны на 4 135 машино-мест.
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