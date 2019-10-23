В Англии нашли грузовик с 39 трупами

Фото с сайта meduza.io





Водитель грузовика, 25-летний мужчина родом из Северной Ирландии, задержан полицией по подозрению в убийстве.





Фото с сайта meduza.io





По данным следствия, грузовик прибыл в Англию из Болгарии. Границу с Великобританией он пересек 19 октября в городе Холихед в Уэльсе.





Полиция выясняет обстоятельства гибели и личности людей в грузовике.



