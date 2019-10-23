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В Англии нашли грузовик с 39 трупами

39 человек найдены мертвыми внутри грузовика на территории индустриального парка в городе Грейс в английском графстве Эссекс, сообщает Sky News. Среди погибших — как минимум один подросток.

Фото с сайта meduza.io

Водитель грузовика, 25-летний мужчина родом из Северной Ирландии, задержан полицией по подозрению в убийстве.

Фото с сайта meduza.io

По данным следствия, грузовик прибыл в Англию из Болгарии. Границу с Великобританией он пересек 19 октября в городе Холихед в Уэльсе.

Полиция выясняет обстоятельства гибели и личности людей в грузовике.
meduza.io
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