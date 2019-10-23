Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В Минске в Купаловском театре неожиданно отменили спектакль

Люди сдают билеты, разочарованы и те, кто ждал онлайн-трансляцию.

Читатели «Комсомолки» сообщили, что в Купаловском театре 23 октября отменили показ спектакля «Земля Эльзы».

– В кассе пояснили, что спектакль не состоится из-за внезапно заболевших актеров. Точнее его перенесли, но на целый месяц – на 21 ноября. Можно забрать деньги за билеты, можно ждать. Очень расстроились с женой из-за отмены спектакля. Ведь давно хотели попасть именно на эту постановку, билеты покупали еще два месяца назад. А сегодня ради спектакля даже пришлось пожертвовать родительским собранием в школе, а тут такая неудача! Решили забрать деньги, потому, что пока не знаем, где будем и сможем ли попасть в Купаловский театр в ноябре, – объяснили читатели.


На сайте театра так же сообщили об отмене спектакля, но объяснили это «техническими причинами».

– Показ спектакля переносится на 21 ноября. Трансляция спектакля на VOKA.TV пройдет в другой день, о котором будет сообщено позже, – прокомментировала пресс-служба театра.


Надеемся, все эти внезапные болезни и технические неполадки не помешают артистам качественно отработать большие гастроли. Ведь до конца 2019 года Купаловский театр намерен выступить с постановками в семи городах Беларуси и за границей.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
#БурбалкI - о больных на власть, посредниках,...
Михаил Пастухов
ВЫБОРЫ С ИЗВЕСТНЫМ ИТОГОМ
Валерий Щукин
Странное хобби сотрудников МВД
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru