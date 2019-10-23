В Минске в Купаловском театре неожиданно отменили спектакль

Читатели «Комсомолки» сообщили , что в Купаловском театре 23 октября отменили показ спектакля «Земля Эльзы».





– В кассе пояснили, что спектакль не состоится из-за внезапно заболевших актеров. Точнее его перенесли, но на целый месяц – на 21 ноября. Можно забрать деньги за билеты, можно ждать. Очень расстроились с женой из-за отмены спектакля. Ведь давно хотели попасть именно на эту постановку, билеты покупали еще два месяца назад. А сегодня ради спектакля даже пришлось пожертвовать родительским собранием в школе, а тут такая неудача! Решили забрать деньги, потому, что пока не знаем, где будем и сможем ли попасть в Купаловский театр в ноябре, – объяснили читатели.









На сайте театра так же сообщили об отмене спектакля, но объяснили это «техническими причинами».





– Показ спектакля переносится на 21 ноября. Трансляция спектакля на VOKA.TV пройдет в другой день, о котором будет сообщено позже, – прокомментировала пресс-служба театра.









Надеемся, все эти внезапные болезни и технические неполадки не помешают артистам качественно отработать большие гастроли. Ведь до конца 2019 года Купаловский театр намерен выступить с постановками в семи городах Беларуси и за границей.







