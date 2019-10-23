Новую жизнь после реконструкции приобрела зеленая зона у Института механики металлополимерных систем имени В.А.Белого. Здесь предусмотрены функциональные зоны отдыха для детей и взрослых. Многие элементы благоустройства применены впервые в городе.





Над проектом реконструкции сквера трудились студенты кафедры "Архитектура и строительство" Белорусского государственного университета транспорта. Их идеи были признаны лучшими по итогам конкурса проектов по благоустройству Центрального района. Молодежь увидела этот уголок городской среды по-своему, а специалисты Института "Гомельпроект" придали задумкам профессиональную огранку. С подачи будущих архитекторов в Гомеле появились уличные фонари с разными режимами подсветки.









Дополнительным функционалом - солнечными батареями - оснащены скамейки. В течение светового дня эти устройства накапливают энергию. Зарядить свой гаджет от таких лавочек сможет любой желающий.





Одна из фишек сквера - "поющая" скамейка, исполняющая любую заданную музыкальную композицию. Подключившись к ней с помощью Bluetooth-гарнитуры, можно слушать музыку. В сквере действует свободная зона Wi-Fi. Установлены качели, сделанные в форме звеньев полимера.





Реализовывали идеи администрация Центрального района Гомеля, подключились и предприятия областного центра, включая "Гомельгорсвет" и "Красную гвоздику".





Для первых посетителей сквера подготовили концертно-развлекательную программу. Фонари-колонны со струящимся светом добавили этому октябрьскому вечеру особый колорит. Разными цветами засветились скамейки, навесные качели-кольца и другие элементы. Излучали свет и кадки с туями.







