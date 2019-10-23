Свадьба Леди Ди и принца Чарльза возглавила интересный рейтинг

Их поцелуй на балконе Букингемского дворца признали самым запоминающимся в истории Великобритании, пишет ru.oxu.az









Англичанам предложили назвать самый запоминающийся поцелуй. Исследование провели по заказу канала History Channel. На первом месте оказался исторический момент на свадьбе принцессы Дианы и принца Чарльза в 1981 году. Фото их поцелуя отметили четверть респондентов.









Старший сын королевы и бывшая няня обвенчались в Соборе Святого Павла в присутствии 3500 человек. Здесь присутствовала и премьер-министр Маргарет Тэтчер. Примечательно, что в числе приглашенных оказалась Камилла Паркер-Боулз, которая была тайной любовницей принца Чарльза.





На улицах Лондона собрались около 600 тысяч человек, чтобы мельком увидеть принца Чарльза и Диану в день их свадьбы. Еще 750 миллионов смотрели бракосочетание по телевизору.





"Фотография Чарльза и Дианы является знаковой. Но она даже не была запланирована, так как они забыли поцеловаться в конце церемонии. Конечно, этот поцелуй пронизан горечью, когда мы оглядываемся на него сейчас и знаем, какая трагическая судьба ожидала народную принцессу", — отметили представили канала.









Со стороны этот брак казался сказочным. Позже выяснилось, что их отношения начали разваливаться за стенами дворца вскоре после свадьбы. Они развелись в августе 1996 года, а всего через год Диана погибла в автокатастрофе в Париже.





Следующим по значимости британцы назвали поцелуй Кейт Миддлтон и принца Уильяма на их свадьбе в 2011 году. Они повторили легендарный снимок родителей жениха на балконе Букингемского дворца почти 30 лет спустя. За это фото проголосовали 24% респондентов.





Пара поженилась в Вестминстерском аббатстве в присутствии 1900 человек. Среди приглашенных были Дэвид и Виктория Бекхэм, сэр Элтон Джон, Роуэн Аткинсон и другие. Церемония побила рекорд Гиннесса по количеству зрителей, превзойдя похороны Майкла Джексона.









На третье место британцы поставили Меган Маркл и принца Гарри. Они слились в поцелуе на ступеньках перед часовней Святого Георгия в Виндзорском замке в мае 2018 года. Пара произнесла свои клятвы перед сравнительно скромным собранием из 600 человек. После этого молодожены отправились на свадебный прием в Сент-Джордж-Холл в Виндзорском замке. Среди приглашенных были актриса Приянка Чопра, дизайнер Миша Нону, Опра Уинфри, сэр Элтон Джон, Амаль и Джордж Клуни, Серена Уильямс.





В рейтинг попал поцелуй Леди и Бродяги из одноименного мультфильма 1955 года. Британцы также назвали запоминающимся моментом легендарное сюжетное фото, когда моряк ВМС США поцеловал молодую женщину на Таймс-Сквер в Нью-Йорке, праздную победу во второй мировой войне в 1945 году, сообщает Daily Mail.







