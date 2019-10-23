В Сети продают визитку Путина за два миллиона рублей
В должности председателя Комитета по внешним связям Путин работал с 1991 по 1996 год.
Визитку президента России Владимира Путина времён его работы председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга продают на одном из сайтов объявлений.
Фото © Avito
На ней указаны должность (председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга) и контакты. Визитка двусторонняя, на оборотной стороне — данные на английском языке.
Фото © Avito
— Визитка Владимира Путина, данная им моему отцу, когда он ещё был председателем комитета. Ждала своего момента в визитнице более 20 лет. Качество хорошее, — написал в объявлении продавец.
Приобрести лот можно за два миллиона рублей. Объявление размещено в категории "Хобби и отдых" и относится к "вещам знаменитостей, автографам", пишет life.ru.
В должности председателя комитета Путин работал с 1991 по 1996 год.
18:33 23/10/2019
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