В Сети продают визитку Путина за два миллиона рублей

Визитку президента России Владимира Путина времён его работы председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга продают на одном из сайтов объявлений.





Фото © Avito





На ней указаны должность (председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга) и контакты. Визитка двусторонняя, на оборотной стороне — данные на английском языке.





Фото © Avito





— Визитка Владимира Путина, данная им моему отцу, когда он ещё был председателем комитета. Ждала своего момента в визитнице более 20 лет. Качество хорошее, — написал в объявлении продавец.





Приобрести лот можно за два миллиона рублей. Объявление размещено в категории "Хобби и отдых" и относится к "вещам знаменитостей, автографам", пишет life.ru





В должности председателя комитета Путин работал с 1991 по 1996 год.



