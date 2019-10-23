В Беларуси могут появиться дома престарелых японского типа

Предполагается, что компания может создать в Беларуси сеть учреждений японского типа по уходу за престарелыми гражданами и заниматься их управлением. В проекте предусмотрены не только услуги по уходу за живущими в самом доме престарелых, но и реабилитационные услуги на время дневного пребывания. Также такие дома смогут предоставлять в аренду оборудование по уходу за пожилыми для использования в домашних условиях.

Почему Япония?

Напомним, у Японии большой опыт по созданию комфортных условий для пожилых граждан в связи с проблемой старения нации: около четверти населения страны — люди старше 65 лет. Многие возрастные японцы одиноки и вынуждены искать себе место, где о них смогут позаботиться. В стране есть как частные дома для престарелых, так и государственные учреждения, в которые можно попасть после записи в очередь, сообщает mt-smi.mirtesen.ru.

Чем отличаются японские дома престарелых?

Во многих домах престарелых Японии активно внедряют помощь роботов и используют различные гаджеты, рассказывает hightech.fm. Постояльцы в некоторых учреждениях могут использовать экзоскелет, позволяющий сотрудникам домов снять лишнюю нагрузку с поясницы при перемещении постояльцев с кровати на кресло. Кровати для пациентов оборудованы специальными сенсорами, которые сообщают, если человек неудачно перевернулся и может упасть. Также применяются датчики для тела, сигнализирующие обслуживающему персоналу о необходимости отвести постояльца в туалет.





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Роботы в Японии применяются в качестве компаньонов: они разговаривают с пациентами, ведут уроки лечебной физкультуры и даже патрулируют коридоры заведения в ночные часы. Роботы-псы заменяют пожилым людям настоящих питомцев. Как показывают опросы, престарелые японцы тепло относятся к роботам и считают их частью персонала заведения.

Для кого еще в Японии открывают дома престарелых?

В последние годы еще одной проблемой в Японии стали пожилые домашние питомцы, за которыми по каким-то причинам не могут ухаживать хозяева, передает m24.ru. Чтобы не усыплять кошек и собак, достигших солидного возраста, а также животных с проблемами здоровья, владельцы могут оставлять их в специальных пансионах. Услуга стоит недешево (более 800 долларов в месяц) и зависит от размера животного.



