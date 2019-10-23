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Громкое дело: МВД рассказало подробности о грабивших фуры в ЕС белорусах

На днях появилась информация о выявлении в Германии белорусской преступной группировки. Подозреваемые грабили большегрузы, а добычу реализовывали в Евросоюзе либо доставляли контрабандой на родину.

Громкое дело: МВД рассказало подробности о грабивших фуры в ЕС белорусах
В ГУБОПиК МВД рассказали, что успешному результату европейских полицейских предшествовала работа именно белорусских борцов с оргпреступностью и коррупцией.

Еще в прошлом году им поступила информация о том, что несколько жителей Оршанского района совершают имущественные преступления в Европейском союзе. 

По словам заместителя начальника отдела ГУБОПиК МВД Сергея Ванагеля, при проверке сведений их личности были установлены. Выяснилось, что сообщники уже были судимы за подобные преступления в Беларуси и России.

Последующее документирование преступной деятельности подозреваемых осуществлялось во взаимодействии с зарубежными правоохранительными органами, включая Европол.

Первым результатом оперативных мероприятий стало задержание 42-летнего лидера группировки. Правда, за другое преступление. В Оршанском районе мужчина битой избил человека, причинив ему тяжкие телесные повреждения.


После этого его подельники направились в Германию, о чем были проинформированы европейские полицейские. В итоге белорусов задержали 10 октября после совершения кражи партии телевизоров из грузовика в немецком Боккенеме. 

По подсчетам европейских правоохранителей, общий ущерб от преступной деятельности белорусов на территории Франции и Германии составляет около 500 тыс. евро. Часть имущества изъята в Орше. 

А вышли на преступников благодаря тому, что образ их жизни не соответствовал их легальным доходам. Некоторые из них никогда не работали, но владели крупными суммами денег, дорогостоящими домами и автомобилями. Это и стало одним из оснований проверить их на причастность к преступной деятельности, пояснили в ГУБОПиК МВД.
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